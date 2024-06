Jennifer Lopez in vacanza da sola in Costiera Amalfitana, del marito Ben Affleck non c’è traccia

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Vacanze in Costiera Amalfitana per Jennifer Lopez. Da qualche giorno la cantante si trova in Italia e si, tra cene vista mare, bagni in Al suo fianco però, come riportano Ansa e il sito americano TMZ, non compare mai il marito Ben Affleck. Matrimonio al capolinea e divorzio in vista?

Le foto di Jennifer Lopez in vacanza in Costiera Amalfitana senza Ben Affleck

JLo è stata paparazzata da TMZ in un hotel di Positano, dove avrebbe soggiornato lo scorso 19 giugno. Poco dopo aver lasciato la struttura, la popstar ha fatto un giro in barca al largo di Sorrento con alcuni amici, come mostrano gli scatti che circolano sui social. In entrambi i casi, al suo fianco, non c'è il marito Ben Affleck, che non sarebbe proprio partito per l'Italia, contrariamente alle indiscrezioni secondo cui questo viaggio avrebbe dovuto risollevare il matrimonio. "Il carattere allegro sembra contraddire ciò che sta accadendo nella sua vita provata a casa, i chiari segni che sta per divorziare", scrive il noto sito americano.

Nel frattempo, Jennifer Lopez è arrivata anche a Nerano. Come riporta il Corriere della Sera, dopo essere uscita dal grande albergoTre Ville, ha raggiunto il ristorante Lo Scoglio di Nerano, dove la star è ormai di casa, tanto da essere diventata una tappa immancabile ogni volta che visita l'Italia.

Costa sta succedendo tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Non sarebbe un bel periodo per Jennifer Lopez e Ben Affleck. Secondo fonti vicine alla coppia, la popstar avrebbe ascoltato il consiglio di Jennifer Garner e starebbe cercando in tutti i modi di salvare il suo matrimonio. La coppia avrebbe alcune difficoltà legate alla comunicazioni e le incomprensioni si sarebbero trasformante in litigi. In più, di recente, hanno messo in vendita la loro lussuosa villa a Beverly Hills, dal valore di 65milioni di euro e l'attore si sarebbe già trasferito altrove.