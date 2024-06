JLo in vacanza in Costiera con amici, le foto senza Ben Affleck: “Voleva recuperare il matrimonio”

video suggerito

Ilaria Costabile

Jennifer Lopez è tornata in vacanza in Costiera Amalfitana, come già era stato annunciato nelle scorse settimane, ma sebbene qualcuno sperasse di vederla in compagnia di Ben Affleck, purtroppo resterà deluso nello scoprire che il divo non era lì a farle compagnia. La crisi, ormai, sembra più che confermata e nel frattempo come testimoniano le foto pubblicate sul settimanale Chi, la pop star si gode una lussuosa vacanza nei luoghi del cuore, dove nemmeno un anno fa era in compagnia di quello che, da poco, era diventato suo marito.

Le foto di JLo in barca in Costiera

Una settimana di relax con soggiorno nella lussuosissima Villa Treville a Positano, dove la diva è stata in compagnia degli amici più cari, per poi concedersi giornate in barca tra Sorrento, Capri, Praiano e Nerano. Proprio qui, infatti, non poteva mancare la tappa nel famosissimo ristorante Lo Scoglio, dove la pop star è stata beccata intenta a godersi un gustoso pranzo, con tanto di vinello ad accompagnare il pasto. JLo ha sfoggiato outfit di ogni tipo, mostrandosi con abiti eleganti, seppur da mare, costumi scollatissimi che evidenziassero il suo fisico statuario, oltre che accessori di ogni tipo ad arricchire il look. Gli amici di sempre sono i suoi compagni di viaggio, coloro che la supportano in questo momento difficile.

La crisi con Ben Affleck

Dalle foto pubblicate sul settimanale, sembra che la crisi con Ben Affleck sia ormai più che assodata. Le voci delle ultime settimane sono diventate sempre più insistenti e, infatti, si diceva che la pop star avesse annullato un tour mondiale per stare accanto alla sua famiglia. Sembrerebbe, però, che i concerti siano stati annullati perché non erano stati venduti abbastanza biglietti, se non proprio nessuno. Inoltre ai numerosi eventi di questi mesi, dal Met Gala alle presentazioni del film Atlas di cui è protagonista, l'assenza del divo americano non è passata inosservata, ragion per cui non sono mancate indiscrezioni circa la fine del matrimonio, ormai prossima, con tanto di casa in vendita. Al momento, però, non c'è stato nessun annuncio ufficiale.