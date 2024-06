video suggerito

Jennifer Lopez vuole salvare il suo matrimonio con Ben Affleck: "Lui è sempre più scontroso" La cantante e attrice starebbe cercando di salvare il matrimonio con l'attore che, riporta il Daily Mail, è sempre 'imbronciato e scontroso".

La notizia del giorno la batte il Daily Mail e ci dice, contrariamente a qualche giorno fa, che il borsino della relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è in salita. La cantante e attrice starebbe cercando di salvare il matrimonio con l'attore che, riporta il quotidiano britannico, è sempre ‘imbronciato e scontroso".

Jennifer Lopez ha seguito il consiglio di Jennifer Garner

Secondo fonti vicine alla coppia, Jennifer Lopez avrebbe ascoltato il consiglio di Jennifer Garner, ex di Ben Affleck, e starebbe cercando in tutti i modi di salvare il suo matrimonio. La coppia sta avendo difficoltà a comunicare e le incomprensioni si sono trasformate in litigi anche pesanti. Ora che Jennifer Lopez è molto impegnata con i suoi progetti lavorativi, questo ha creato problematiche ulteriori al rapporto. L'ultima volta che sono stati visti insieme risale a pochi giorni fa, ai festeggiamenti per il diploma di medie del figlio di lui, evento al quale si sono presentati separati, mantenendo anche le distanze. Tra le notizie che hanno acceso la fiamma del gossip, anche quella della messa in vendita della loro lussuosa villa a Beverly Hills: il valore dell'immobile è di 65 milioni di euro e Ben Affleck si sarebbe già trasferito altrove.

Jennifer Lopez ha annullato il suo tour estivo

Jennifer Lopez ha recentemente annullato il suo tour estivo ufficialmente col motivo di voler trascorrere più tempo con la famiglia e cercare di risolvere la crisi coniugale con Ben Affleck. La cantante ha espresso il desiderio di essere presente per i suoi figli e i suoi cari, affermando di essere devastata per aver deluso i fan ma ritenendo che la decisione fosse necessaria. I più cattivi hanno invece dichiarato che questa scelta è in realtà figlia di un flop clamoroso al botteghino per quanto concerne i biglietti.