“Jennifer Lopez e Ben Affleck vicini al divorzio”, starebbero vendendo la villa milionaria da novelli sposi

"Jennifer Lopez e Ben Affleck sono vicini al divorzio", è questo ciò che ha appreso TMZ a seguito di informazione relative alla vendita della lussuosa casa comprata dopo il matrimonio. Diverse fonti hanno riferito che J Lo e Affleck avrebbero dato mandato all'agente immobiliare Santiago Arana di The Agency per vendere la villa che hanno acquistato poco più di un anno fa, quando si sono sposati. Finora non si sarebbe proposto nessun acquirente. Al tempo, i novelli sposi si erano aggiudicati l'enorme villa di Beverly Hills per poco più di 60 milioni di dollari. Erano alla ricerca da quasi 2 anni e avevano esaminato più di 80 proprietà prima di decidersi a comprarla.

La casa sarebbe in vendita da un paio di settimane, il che si troverebbe in linea con i tempi di gestione di una crisi che andrebbe avanti da mesi e con l'annullamento del tour estivo di Jennifer Lopez per "motivi familiari". TMZ riferisce che la richiesta in denaro sarebbe di "circa 65 milioni di dollari", con una commissione di intermediazione e una nuova tassa sulle proprietà, senza contare la perdita ingente per l'investimento in ristrutturazione e miglioria dell'intero immobile.

Tante le voci che si rincorrono in questi ultimi mesi, tutte però porterebbero a un solo triste scenario: i Bennifer si stanno separando di nuovo, la loro storia non ha funzionato ancora una volta. Affleck sarebbe già uscito di casa e si sarebbe trasferito in un appartamento in affitto a Brentwood, mentre Jennifer Lopez starebbe già cercando una nuova casa. Qualche giorno fa hanno cercato di sedare la stampa mondiale mostrandosi in pubblico insieme: sono arrivati in due auto diverse nel centro sportivo Ymca di Santa Monica, dove Samuel, il figlio 12enne di Ben Affleck, stava per giocare un incontro di basket. Solo un rapido bacio sulla guancia, poi dopo il match, al quale era presente anche Jennifer Garner, ex moglie dell'attore, si sono allontanati a bordo della stessa auto e si sono fermati in un fast food, facendo un ordine da consumare a bordo del veicolo.