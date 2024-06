video suggerito

Ben Affleck e Jennifer Lopez separati alla festa del figlio di lui: il divorzio è imminente Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno partecipato ai festeggiamenti del diploma di middle school di Samuel, figlio di lui, ma sono arrivati separati e hanno mantenuto le distanze.

Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno partecipato ai festeggiamenti del diploma di middle school di Samuel, il figlio che l'attore ex Batman ha avuto con Jennifer Garner. Ma la notizia non finisce qui perché, secondo Tmz, Lopez e Affleck seppur presenti, sono arrivati in momento seperati e hanno "mantenuto le distanze" lungo tutta la giornata di festa.

Il divorzio è imminente

Come dimostrano le foto pubblicate dal sito di gossip americano, Jennifer Lopez è arrivata alle celebrazioni accompagnata dai suoi figli, i gemelli Max e Emme, mentre Ben Affleck è arrivato accompagnato da sua madre, Chris Anne Boldt. Presente anche Jennifer Garner, la mamma di Samuel e ex moglie di Affleck. Presenti anche Violet e Finn, gli altri due figli nati dal matrimonio tra Ben Affleck e Jennifer Garner. Per Jennifer Lopez e Ben Affleck, il matrimonio sarebbe imminente. Proprio Jennifer Garner, come abbiamo letto in passato, starebbe cercando di far ragionare la coppia a non separarsi e a continuare insieme.

La crisi e i segnali della fine

Questa notizia segue una serie di eventi che hanno portato i giornali a immaginare che presto o tardi questa unione sarebbe terminata. La coppia, infatti, sta vendendo la villa di Beverly Hills che era stata acquistata per un valore di 60 milioni di dollari nel 2023. Ben Affleck aveva lasciato la villa da "diverse settimane", questo aveva fatto partire la girandola del gossip. Fonti vicine alla coppia hanno lasciato dichiarazioni che hanno portato a intensificare questo gossip: "Sono entrambi impegnati nelle loro rispettive carriere". Il loro silenzio non ha aiutato a fugare i dubbi. "Non stanno vivendo un bel momento", aveva assicurato una fonte a Page Six, "non so se si divideranno o se riusciranno a risolvere i problemi. Hanno sempre vissuto contrasti pesanti".