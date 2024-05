video suggerito

Jennifer Lopez e Ben Affleck in crisi: “Lui cerca casa, non c’è modo di far funzionare le cose” Si aggiungono nuove indiscrezioni alle voci sulla crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. La coppia di Hollywood si sarebbe separata due anni dopo il matrimonio, “lui crede che non c’è modo di far funzionare le cose”, riporta PageSix. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le voci che si rincorrono sul matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck non sarebbero positive. La coppia non vivrebbe più insieme e circa una settimana fa si è parlato già di divorzio. Starebbero attraversando una crisi due anni dopo il loro atteso e chiacchierato matrimonio: diverse fonti vicine alle due star di Hollywood avrebbero raccontato ai tabloid inglesi che ad allontanarli troppe differenze caratteriali, le stesse che li fecero separare 20 anni fa.

Da dove nasce la crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

"A lei piace aprire il suo cuore ai fan, lui è più introspettivo e riservato": così scrive People.it nel recap mattutino sulla crisi che stanno vivendo Ben Affleck e Jennifer Lopez. "Non stanno vivendo un bel momento", si legge, anche a causa delle incompatibilità caratteriali. "Non so se si divideranno o se riusciranno a risolvere i problemi. Hanno sempre vissuto contrasti" ha continuato la fonte vicina alla coppia. La fama potrebbe averli messo a dura prova e la sovraesposizione non aiuterebbe lui che desidererebbe non rendere pubblica la sua vita privata. PageSix scrive che il celebre attore starebbe già cercando una casa nuova, a Los Angeles: sarebbe stato avvistato nel weekend alla recita del figlio senza la fede nuziale.

Jennifer Garner starebbe incoraggiando la coppia a riunirsi

È PageSix a rivelare che Jennifer Garner starebbe provando a far ragionare l'ex marito sul suo matrimonio con JLo. Anche lei fan dei Bennifer 2.0, così come chiamano la ship i fan, secondo la fonte al tabloid la celebre attrice starebbe "incoraggiando" Ben Affleck "a lavorare sul suo matrimonio, perché vuole che sia felice". Altre fonti allo stesso tabloid avrebbero confessato che Affleck, però, non avrebbe alcuna intenzione di tornare sui suoi passi: "Si sente come se gli ultimi due anni fossero stati solo un sogno. Ora è tornato in sé e ha capito che non c'è modo di far funzionare le cose".