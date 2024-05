video suggerito

“Jennifer Lopez e Ben Affleck vicini al divorzio”: lui avrebbe già lasciato casa da 60 milioni di dollari Voci di crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due, stando alle dichiarazioni di un insider vicino alla coppia, sarebbero sul punto di divorziare. La pop star è stata vista spesso sola in queste settimane e pare che lui abbia già lasciato casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

94 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero in crisi e secondo un insider vicino alla coppia anche prossimi al divorzio. Tanti sono i pettegolezzi che da quando sono tornati insieme sono circolati sulla coppia d'oro di Hollywood, che puntualmente i due hanno smentito con dichiarazioni che, invece, lasciavano trapelare un grande amore a sostenere il loro ritorno di fiamma. Eppure le voci di crisi non intendono fermarsi e, anche stavolta, i due sarebbero vicini alla separazione.

Le voci di crisi sul matrimonio di JLo e Ben Affleck

Dopo due anni di matrimonio, celebrato con un ritardo di ben 18 anni dalla prima relazione, quando tra la pop star e il divo di Hollywood sembrava si sarebbe arrivati alle nozze, JLo e Ben Affleck sarebbero arrivati ad una rottura piuttosto significativa. La cantante è stata vista più volte sola, senza il marito al fianco e anche al Met Gala si è presentata da sola, cosa che ha fatto insospettire anche i fan della coppia che, quindi, si sono chiesti dove fosse l'attore. Stando a quanto raccontato da un insider a InTouch, l'atmosfera tra i due sarebbe particolarmente pesante: "Semplicemente non riuscirebbero a far funzionare le cose. Tra loro è finita e stanno per divorziare". Tra le informazioni rivelate alla testata ci sarebbe il trasferimento di Affleck:

Non posso biasimare Ben che ha già lasciato la loro villa da 60 milioni di dollari. Jennifer, adesso, si sta concentrando sul suo lavoro e sui suoi figli. Ora devono cercare di vendere la casa che hanno cercato per due anni e lei sta cercando un'altra abitazione. Loro due non smetteranno mai di amarsi, ma lei non può controllarlo e lui non può cambiarla. Questa storia non sarebbe potuta funzionare o durare in nessun modo.

Le dichiarazioni di JLo: "Ben è l'amore della mia vita"

Eppure, proprio di recente, era stata la pop star a rivelare che Ben Affleck è sempre stato l'amore più forte e potente che abbia mai avuto e durante la presentazione del suo nuovo album, aveva dichiarato: "Mi sono serviti quasi due decenni per capire me stessa prima che l'universo si aprisse e mi permettesse di ricongiungersi con l'amore della mia vita". Se queste ulteriori indiscrezioni fossero fondate, allora, significa che anche stavolta per Jennifer Lopez non sarebbe una storia a lieto fine.