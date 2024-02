Jennifer Lopez: “Ci sono voluti 18 anni per tornare con Ben, ma ho sempre saputo fosse l’uomo giusto” Jennifer Lopez racconta in un’intervista di presentazione del suo progetto “This is me…now”, di aver sempre saputo che Ben Affleck fosse l’uomo della sua vita: “Abbiamo avuto relazioni, figli, ma ci abbiamo messo due decenni per ritrovarci”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ormai una coppia più consolidata, nonostante basti il minimo indizio che faccia urlare ad una possibile rottura, i due solamente qualche giorno fa, alla presentazione del progetto This is me… now, nuovo album e film di Prime Video in cui JLo si racconta, sono apparsi complici, felici e innamorati. La cantante ha rivelato in un'intervista al The Kyle And Jackie O Show di aver sempre creduto che l'attore fosse l'uomo giusto per lei e, infatti, a distanza di 18 anni si sono ritrovati: "Entrambi abbiamo avuto figli con altre persone e altre relazioni, eppure io non ho mai smesso di pensare: “Oh, Ben era proprio quello giusto".

L'amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

"Mi sono serviti quasi due decenni per capire me stessa prima che l'universo si aprisse e mi permettesse di ricongiungersi con l'amore della mia vita" ha detto Jennifer Lopez nel corso di un'intervista che ha messo in luce dei lati inediti della sua storia personale, che include ovviamente anche il ritorno di fiamma con Ben Affleck: "Per qualche motivo, prima di ritrovarci io e Ben avevamo bisogno di crescere, di fare altre cose" dice la cantante. I due sono stati una delle coppie più amate dei primi Anni Duemila, al 2004, infatti, risale la loro rottura. In questi lunghi anni, seppur distanti, le loro vite sono andate avanti: entrambi hanno avuto dei figli, lei da Marc Anthony e lui da Jennifer Garner, hanno incontrato altri amori, come Alexander Rodriguez e Ana De Armas, e poi si sono ritrovati e anche sposati. JLo racconta:

Quando siamo tornati insieme, non potevo crederci e non poteva crederci nemmeno lui. Nessuno dei due lo aveva pianificato, eravamo davvero andati avanti con le nostre vite, ma appena ci siamo riavvicinati è successo tutto in un istante.

La dedica a suo marito nel nuovo album

Il suo nuovo album, This is me…now, arriva dopo uno dei suoi più grandi successi discografici, ovvero This is me..Then, che risale ai primi Anni Duemila. Nel descrivere la genesi di questo progetto, la diva rivela di aver dedicato a suo marito una canzone dal titolo Not going anywhere (Non vado da nessuna parte), spiegandone il motivo: "Quando io e Ben ci siamo ritrovati dopo 18 anni, lui ha iniziato a firmare ogni messaggio con queste tre parole, divise da un punto. Voleva rassicurarmi che no, non sarebbe andato da nessuna parte. È stato fondamentale prima sentirselo ripetere e poi crederci e così anch’io ho iniziato a usarle".