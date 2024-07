Jennifer Lopez e Ben Affleck trascorrono il loro anniversario separati, non c’è modo di fermare la crisi

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Il 16 luglio 2022 Jennifer Lopez e Ben Affleck si univano in matrimonio, superando le voci di chi pensava che il loro avvicinamento fosse solo una trovata mediatica. E invece, dopo vent'anni dall'ultima volta in cui erano stati insieme, i due divi di Hollywood si sono giurati davvero eterno amore. A distanza di due anni, però, questo sentimento sembra aver subito qualche scossone, tanto è vero che non solo l'anniversario l'hanno trascorso separati, ma le voci di divorzio sono ormai sempre più insistenti.

Separati nel giorno dell'anniversario

Insomma, questa proprio che stavolta i Bennifer non riescano a venir fuori dal pantano di una crisi insanabile. Nessun cenno di avvicinamento, nemmeno in un giorno in cui avrebbero potuto provare a riavvicinarsi, festeggiando due anni dal momento in cui hanno pronunciato il fatidico "sì". E invece, il 16 luglio di quest'anno, invece che brindare al loro amore, o quanto meno, trascorrere del tempo insieme, si ritrovano addirittura in due città diverse. Stando a quanto riportato da People, lei si trova sulla East Cost, è stata infatti beccata in bicicletta negli Hamptons, località di mare nei pressi di New York e assai ben frequentata, mentre lui si troverebbe a Los Angeles, impegnato a lavoro, dopo aver terminato le riprese di The Accountant 2.

I segnali della crisi

Se tre indizi fanno una prova, come si è soliti dire in gergo investigativo, di prove a supporto della crisi, allora, ce ne sono diverse. Dalla vendita della lussuosissima villa da 60 milioni di dollari in California, il cui annuncio è stato reso pubblico qualche giorno fa, all'improvviso trasferimento di lui in un appartamento non troppo lontano dall'abitazione della ex moglie, Jennifer Garner e i suoi figli. Infine, si aggiungono il viaggio della pop star in Costiera, da sola, sebbene si vociferasse che fosse stato organizzato per provare a rimettere insieme i cocci di un matrimonio in frantumi. Non c'è, però, una conferma o una smentita da parte dei due che, infatti, ormai da settimane si muovono in religioso silenzio.