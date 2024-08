Ben Affleck e Jennifer Lopez non si parlano più: “Appena troveranno un accordo, annunceranno il divorzio”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Ben Affleck e Jennifer Lopez ormai sono sempre più distanti, le voci di divorzio sono insistenti e iniziano a concretizzarsi, dal momento che fonti vicine alla coppia parlano di documenti del divorzio già redatti, si attenderebbe solamente un accordo per comunicare, in via definitiva, la decisione di porre fine al loro matrimonio.

I documenti del divorzio sono pronti

La crisi coniugale dei Bennifer è ormai chiacchieratissima, tra fonti che rivelano indizi inediti e avvenimenti piuttosto eclatanti verificatisi in queste settimane, sembra ci siano pochi dubbi in merito alla possibilità che, in effetti, la fine della loro storia sia ormai vicina, anche perché avrebbero anche smesso di parlarsi. Un insider ha raccontato al MailOnline: "I documenti del divorzio sono stati finalizzati con lei un mese fa, ma stanno aspettando il momento giusto per diffonderli". Al momento, la difficoltà sarebbe quella di trovare un accordo, anche perché sembra che ad oggi ad occuparsi delle questioni relative ad una eventuale separazione siano i loro business manager e non un team di avvocati che, però, saranno chiamati in causa nelle prossime settimane. È necessario, quindi, trovare un'intesa: "A quel punto, pubblicheranno una dichiarazione congiunta in cui diranno quanto si amano e come hanno lottato per far funzionare le cose, ma non ci sono riusciti" si legge sulla stampa estera.

JLo ha tolto la fede, entrambi hanno comprato e venduto nuove case

La rottura, dopo settimane in cui entrambi hanno provato a rimettere insieme i pezzi del matrimonio, è ormai l'unica soluzione, visto che tanti sarebbero i motivi accumulatisi in questi anni che hanno portato, soprattutto Ben Affleck, a non tollerare più gli atteggiamenti della sua compagna. Il secondo anniversario di nozze non l'hanno trascorso insieme lei era negli Hamptons e lui a Los Angeles; durante il 55esimo compleanno di JLo a tema Bridgerton lui non era presente e, infine, la vendita della lussuosa villa in California è stata la conferma lampante della fine. Lei credeva che quella potesse essere una dimora adatta per la loro famiglia allargata, ma lui l'ha sempre detestata. Dopodiché, lei ha tolto la fede, come d'altro canto aveva iniziato a fare anche lui, già da qualche settimana, sebbene l'abbia indossata nuovamente per qualche tempo. Intanto l'attore non è rimasto con le mani in mano e ha concluso un affare per la sua nuova casa da 20,5 milioni di dollari a Pacific Palisades, mentre JLo ha venduto il suo attico con quattro camere da letto a New York City, guadagnandoci 23 milioni di dollari. Insomma, ormai, le loro strade sono più che separate.