Al compleanno di Jennifer Lopez a tema Bridgerton anche Giuseppe Giofrè, giudice di Amici e amico della popstar Una festa a tema "Bridgerton" insieme agli amici più cari per festeggiare il 55esimo compleanno di Jennifer Lopez, popstar di fama internazionale. Accanto a lei, da tempo suo amico, anche Giuseppe Giofrè, ballerino e giudice di Amici da tempo diventato grande amico dell'artista.

A cura di Stefania Rocco

Una festa a tema “Bridgerton” per festeggiare i 55 anni di Jennifer Lopez. Accanto alla popstar gli amici più cari – ma non il marito Ben Affleck, grande assente ai festeggiamenti – e un volto noto e caro al pubblico italiano: Giuseppe Giofrè. Giuseppe compare nel video postato da J.Lo sul suo profilo Instagram per mostrare le immagini più belle del party. C’è lui a ballare al centro del palco durante uno dei momenti più significativi del party, i balli a tema che lo hanno visto danzare insieme a un gruppo di colleghi ballerini.

L’amicizia tra Giuseppe Giofrè e Jennifer Lopez

Giofrè, volto uscito da Amici nel 2012 da vincitore della categoria danza, è tornato a far parte nel cast del talent show condotto da Maria De Filippi da qualche anno. Nel frattempo, tuttavia, aveva macinato chilometri e chilometri di carriera che lo hanno portato ad affermarsi nel mondo della danza internazionale. Proprio grazie alle capacità dimostrate sul palco, Giofrè ha fatto parte dei corpi di ballo che accompagnano in tour artisti del calibro di Jennifer Lopez, Taylor Swift e Britney Spears. Proprio in occasione di uno di questi tour ha conosciuto J. Lo della quale è diventato molto amico, tanto che la popstar ha voluto che volasse fino a New York per partecipare ai festeggiamenti in grande stile organizzati per il suo compleanno.

La festa di Jennifer Lopez, assente Ben Affleck

Grande assente al party è stato Ben Affleck, marito di Jennifer Lopez. La mancata partecipazione dell’attore alla festa ha rafforzato le voci di crisi tra i due, voci che si rincorrono ormai da mesi ma che i diretti interessati hanno preferito non commentare. C’erano, invece, i familiari della popstar, in particolare la madre, la sorella e i suoi figli. Per festeggiare il suo compleanno, Jennifer Lopez ha voluto organizzare le cose in grande con un party in stile Regency che si ispira alle atmosfere viste nella serie tv Netflix “Bridgerton”. Lopez, seduta sul trono come una perfetta regina Vittoria, attenuto banco tra i suoi ospiti, divertendosi e intrattenendo il pubblico con una serie di esibizioni. Il video del party è stato successivamente postato sul suo profilo Instagram.