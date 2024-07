Ben Affleck avvistato con la fede nuziale, mentre Jennifer Lopez continua la sua vacanza da sola

video suggerito

Nella crisi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez si aggiunge un insolito tassello. Dopo aver trascorso il loro anniversario di matrimonio separati e dopo voci di crisi sempre più insistenti, l'attore è stato paparazzato con la fede nuziale. Un mese fa era stato visto senza anello durante una cena con i figli e pare che da allora non se lo fosse più rimesso. Nel frattempo, la popstar sta trascorrendo un periodo di vacanza da sola negli Hamptons, nello stato di New York, documentando il tutto con alcuni scatti su Instagram.

Ben Affleck avvistato con la fede nuziale, Jennifer Lopez in vacanza da sola

Come racconta People, Ben Affleck è stato avvistato mentre guidava da solo a Los Angeles, lo scorso 19 luglio. Nulla di insolito se non fosse che l'attore, spiega il sito americano, è tornato a indossare la fede nuziale. Lo scorso giugno, invece, era stato visto senza anello al dito, segnale di un rapporto che sarebbe ormai in crisi. Gli scatti risalgono ai giorni successivi all'anniversario di matrimonio, che i Bennifer hanno passato separati, uno sulla West Coast e l'altro sulla East Coast. JLO infatti è in vacanza negli Hamptons, vicino a New York, e su Instagram condivide alcuni selfie che la ritraggono sorridente e felice.

L'anniversario separati e le voci di divorzio

Nonostante la foto con la fede nuziale, ricomparsa al dito di Ben Affleck, le voci di crisi sono sempre più insistenti e si parla di divorzio sempre più vicino. Di recente, l'attore ha lasciato la villa in cui viveva con la moglie per trasferirsi in un appartamento non troppo lontano da quello della ex Jennifer Garner. In più, la villa dei Bennifer è tornata ufficialmente sul mercato ed è ora di nuovo in vendita. A tutto questo si aggiungono le vacanze di JLo da sola, ora negli Hamptons e prima in Costiera Amalfitana. Al momento nessuno dei due si espone direttamente ed entrambi continuano a mantenere il silenzio.