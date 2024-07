video suggerito

Ben Affleck assente al party di compleanno di Jennifer Lopez e lei smette di indossare la fede Jennifer Lopez ha smesso di indossare la fede nuziale, simbolo del suo matrimonio con Ben Affleck, dopo che l’attore ha diserto il party a tema Bridgerton organizzato per festeggiare i 55 anni della popstar. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Non si placano le voci di crisi intorno a Jennifer Lopez e Ben Affleck. L’ultima novità che li riguarda arriva dal profilo Instagram della popstar che ha postato una foto nella quale la si vede sfoggiare l’anulare senza la fede nuziale simbolo del matrimonio con il marito. La scelta di togliere l’anello è arrivata dopo che Affleck ha disertato la festa di compleanno a tema Bridgerton organizzata per festeggiare i 55 anni della popstar. Lopez e i suoi cari (il figlio Max, la madre Guadalupe Rodriguez, la sorella Lynda e il suo manager Benny Medina) hanno cenato nel ristorante italiano Arthur & Sons a Bridgehampton, New York. Di Affleck, però, nessuna traccia.

Ben Affleck a Los Angeles mentre J.Lo festeggiava il compleanno

Mentre Jennifer Lopez festeggiava il compleanno a New York insieme ai suoi cari, il protagonista del film Batman è stato avvistato in giro per Los Angeles a causa di una serie di impegni di lavoro. Secondo il Daily Mail, Affleck sarebbe apparso “di ottimo umore” nonostante le crescenti preoccupazioni relative alla presunta separazione in corso. La coppia, tuttavia, non ha ancora mai commentato le indiscrezioni relative alla presunta crisi del loro matrimonio.

Jennifer Lopez e Ben Affleck separati anche per l’anniversario

L’assenza di Ben Affleck ai festeggiamenti organizzati per il compleanno della moglie si unisce a quella immediatamente precedente che lo aveva visto trascorrere lontano dalla popstar anche il loro secondo anniversario di matrimonio. Affleck, in quell’occasione, era rimasto in California mentre J.Lo era in vacanza sulla costa orientale. A differenza della moglie, tuttavia, Affleck indossa ancora la fede nuziale, dettaglio che i paparazzi hanno scorso mentre l’attore lasciava la casa nella quale vivono la ex moglie Jennifer Garner e i loro figli.

