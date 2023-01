Jennifer Lopez, le foto inedite del matrimonio con Ben Affleck: “È stato uno degli anni più belli” Il matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck ha “tenuto banco” per tutto il 2022 e non sorprende che le foto inedite condivise dalla popstar abbiano creato non poco scalpore: ecco tutti gli scatti che nessuno aveva mai visto del grande giorno della coppia.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez è stata tra le grandi protagoniste dell'anno che si è appena concluso e, considerando il fatto che riesce a rimanere sempre sulla cresta dell'onda nonostante il tempo che passa, di sicuro anche nel 2023 riserverà moltissime sorprese ai fan. Lo ha fatto anche nelle ultime ore, quando si è servita dei social per ricordare con dolcezza e soddisfazione tutti i traguardi raggiunti nel 2022. Il più importante? Il matrimonio con Ben Affleck, evento che per un intero weekend ha tenuto i media col fiato sospeso, visto che solo qualche giorno dopo il sì sono state rilasciate le foto dei meravigliosi abiti. Ora è tornata a rivelare qualche dettaglio inedito delle nozze: ecco gli scatti di coppia che ancora nessuno aveva visto.

La prova dell’abito Ralph Lauren

Dalla rottura al matrimonio

Jennifer Lopez non dimenticherà mai il 23 agosto 2022, ovvero il giorno in cui ha sposato Ben Affleck dopo il primo matrimonio "improvvisato" a Las Vegas. I due erano stati insieme nei primi anni 2000 ai tempi di Jenny From the Block ma si erano lasciati in malo modo, tanto da essersi rifatti una vita fin da subito accanto a dei nuovi compagni. Qualche mese prima del matrimonio c'è poi stato il ritorno di fiamma che ha fatto sognare i fan e il resto è storia, basti pensare al fatto che ancora oggi si continua a parlare delle loro nozze da sogno. Non sorprende, dunque, che nel suo bilancio di fine anno la popstar abbia inserito svariate foto inedite del grande giorno.

J.Lo in abito da sposa

Le foto inedite delle nozze dei Bennifer

Lei è apparsa meravigliosa nei tre white dress di Ralph Lauren, lui ha spopolato in fatto di eleganza in smoking bicolor: gli sguardi che si sono scambiati prima del sì riuscivano a parlare e sottintendevano un immenso amore e una complicità senza limiti.

Jennifer Lopez e Ben Affleck nel giorno delle nozze

Le foto condivise dalla cantante sono decisamente più intime degli scatti ufficiali e riescono a mostrare il profondo legame che condividono. Nella didascalia del reel J.Lo ha scritto semplicemente: "2022, è stato uno degli anni migliori di sempre" Non vedo l'ora che tutto questo accada anche il prossimo anno", sottintendendo che non potrebbe essere più soddisfatta per tutti i traguardi raggiunti. Insomma, quello di Jennifer e Ben è stato il matrimonio dell'anno: quale star riuscirà a trasformare le nozze in un evento mediatico nel 2023?