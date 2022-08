I tre abiti da sposa di Jennifer Lopez: per il matrimonio con Ben Affleck schiena nuda e cascate di perle Jennifer Lopez ha sposato per la seconda volta Ben Affleck lo scorso weekend ma solo nelle ultime ore ha diffuso le foto ufficiali della cerimonia in gran stile. Per l’occasione ha sfoggiato tre diversi abiti a sirena total white, tutti elegantissimi, principeschi e personalizzati appositamente per lei.

A cura di Valeria Paglionico

L'amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sembra essere uscito da una vera e propria fiaba. Dopo aver vissuto una travolgente passione circa 20 anni fa, si sono re-innamorati, arrivando a sposarsi a sorpresa a Las Vegas lo scorso luglio. I due hanno organizzato anche una romantica luna di miele a Parigi durante l'estate ma non per questo hanno rinunciato ai festeggiamenti in gran stile. A un mese dalle prime nozze "improvvisate", la coppia ha organizzato uno spettacolare secondo matrimonio con amici e parenti a Riceboro, in Georgia, nella tenuta dell'attore, location in cui i due avrebbero dovuto pronunciare il fatidico sì proprio 20 anni fa. Solo nelle ultime ore, però, la popstar ha diffuso alcune immagini ufficiali del ricevimento, rivelando i suoi tre spettacolari abiti da sposa su misura.

Chi ha firmato gli abiti da sposa di Jennifer Lopez

Se durante il matrimonio a Las Vegas J.Lo aveva sfoggiato due diversi abiti bianchi, uno vintage di Alexander McQueen, l'altro tutto di pizzo di Zuhair Murad, per la seconda festa di nozze in Georgia ha preferito puntare su un unico stilista, Ralph Lauren. La Maison ha realizzato per lei tre diversi vestiti bianchi personalizzati e su misura, trasformando in realtà tutte le sue richieste. Il primo, quello per la cerimonia vera e propria, è stato il più scenografico: una lunga, romantica e sinuosa sirena a collo alto, con lo strascico realizzato con 500 metri di tessuto e 1.000 fazzoletti di tulle cuciti a mano per creare delle voluminose balze. Il velo lungo oltre 6 metri ha inoltre reso il tutto ancora più fiabesco.

Jennifer Lopez col primo abito da sposa di Ralph Lauren

Dal cut-out sul seno all'abito gioiello

Durante il ricevimento Jennifer Lopez ha cambiato abito ben tre volte e, sebbene non abbia mai rinunciato alla silhouette a sirena che le ha fasciato le forme, per dare il via ai festeggiamenti ha puntato su un modello gioiello decorato con centinaia di fili di perle a cascata. A realizzarlo sono stati 30 sarti-artigiani, che hanno impiegato 700 ore per ricamare a mano il capo di seta con tulle, perle e cristalli. A fine serata, invece, ha optato per uno stile minimal ma allo stesso tempo iper sensuale. L'ultimo vestito di Ralph Lauren lasciava la schiena nuda ed era contraddistinto da uno scollo all'americana con un maxi cut-out al centro del décolleté tempestato di scintillanti cristalli Swarovski. Anche in questo caso non è mancato il velo, anche se la popstar ha preferito una variante corta in tulle trasparente che le ha coperto solo il capo. Anche Ben Affleck si è affidato all'eleganza di Ralph Lauren sfoggiando uno smokinig color crema con giacca a un bottone, pantaloni neri a doppia piega e panciotto in tinta.