L’abito da sposa di Jennifer Lopez: 6 metri di velo e strascico per il secondo matrimonio con Ben Affleck Sabato 20 agosto Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati (di nuovo) in Georgia, in una cerimonia interamente in bianco top secret: le prime foto dell’evento.

A cura di Beatrice Manca

foto di archivio

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati, di nuovo. Dopo la cerimonia a sorpresa a Las Vegas e la luna di miele a Parigi, la coppia ha organizzato una grande festa per amici e parenti a Riceboro, in Georgia, nella tenuta di Ben Affleck. Proprio lì avrebbero dovuto sposarsi vent'anni fa: il destino ha cambiato i piani, ma alla fine la popstar e l'attore hanno comunque coronato la loro (paziente) storia d'amore. Nonostante le imponenti misure di sicurezza alcune foto sono comunque trapelate: Jennifer Lopez ha indossato uno spettacolare abito a sirena con un sontuoso strascico, mentre Ben Affleck ha scelto una giacca bianca.

L'abito da sposa di Jennifer Lopez

Durante il matrimonio a Las Vegas la cantante aveva sfoggiato due abiti: un vestito vintage di Alexander McQueen, semplice e senza maniche, e una creazione di Zuhair Murad con pizzo e trasparenze. Per la seconda cerimonia ha voluto fare le cose ancor più in grande: nelle foto "rubate" della cerimonia diffuse da TMZ si intravede un abito a sirena con la scollatura sulla schiena e un lungo strascico increspato. Il dettaglio scenografico è il velo, lungo oltre sei metri, da vera principessa delle fiabe. Chi ha firmato il look? Le prime indiscrezioni puntano su Ralph Lauren. Tra feste, cene e pic nic, le celebrazioni di nozze sono durate un intero weekend, quindi è lecito aspettarsi molti cambi d'abito (per ora top secret).

Il matrimonio in bianco di Jennifer Lopez e Ben Affleck

Il bianco è stato il colore che ha dominato la cerimonia, dall'arredo floreale ai look degli invitati. Anche Ben Affleck ha indossato una giacca bianca per le seconde nozze, abbinandola a pantaloni neri e papillon coordinato. Nelle foto si vedono gli invitati sfoggiare candidi outfit: il colpo d'occhio finale della festa sul molo è veramente suggestivo. Pare che la cerimonia sia stata organizzata da Colin Cowie, il wedding planner delle star. Dagli sposi, per ora, silenzio stampa: niente foto e nessun commento. Dopo l'uscita dei primi scatti l'attesa per le foto del matrimonio è alle stelle, ma la pazienza è d'obbligo: del resto, Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno aspettato vent'anni…

https://www.instagram.com/p/ChjD60DI9Ef/