Jennifer Lopez, luna di miele a Parigi in infradito (ma con la borsa di lusso) Jennifer Lopez è stata fotografata a Parigi, in luna di miele col marito Ben Affleck. Ha scelto un look trendy e di lusso, ma senza rinunciare alla comodità.

A cura di Giusy Dente

J–Lo e Ben Affleck al Festival del Cinema di Venezia

Quello tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è il matrimonio dell'anno: la coppia lo ha celebrato a Las Vegas in gran segreto, senza alcun annuncio ufficiale, anche se ormai era nell'aria da tempo la formalizzazione della loro unione. I due si sono ritrovati a distanza di 20 anni dalla loro separazione. Si sono conosciuti nel 2001 e si sono lasciati pochi giorni prima delle nozze: era il 2004. Il ritorno di fiamma è stato accolto con grande gioia dai fan, che avevano sempre sperato di rivederli insieme. Hanno ricominciato la frequentazione l'estate scorsa: le prime paparazzate, poi i red carpet di coppia e infine le nozze. Ora sono volati a Parigi per una romantica luna di miele.

Il primo viaggio da marito e moglie

Del matrimonio lampo celebrato a Las Vegas, né la sposa né lo sposo hanno condiviso immagini ufficiali. Si sa però che entrambi hanno puntato su look total white e che nello specifico, la popstar ha optato per ben due abiti: uno di Alexander McQueen con una lunga gonna a ruota e uno dallo stile più principesco di Zuhair Murad. Nel massimo rispetto della privacy, i neo sposini non stanno condividendo sui social neppure foto della loro luna di miele.

J–Lo e Ben Affleck alla premiere del film Marry Me

Si trovano a Parigi, la città dell'amore e sono stati fotografati sia nell'albergo scelto per il soggiorno che in giro per la città, teneramente abbracciati e mano nella mano. J-Lo ha scelto un coloratissimo abito con fantasia floreale su base bianca firmato Oscar De La Renta: presenta maniche corte, corpetto aderente, sottile cinturino in vita e orlo asimmetrico. È venduto online a 2241 euro circa.

in foto: abito Oscar De La Renta

Lo ha abbinato alla sua borsa preferita, un accessorio di lusso amatissimo dalle celebrities e che lei ha spesso sfoggiato.Si tratta della Birkin rossa di Hermes in pelle di coccodrillo, perfettamente abbinata ai fiori disegnati sul vestito. Questo modello è il più iconico è la borsa della Maison: a seconda dei materiali e delle applicazioni, può costare anche diverse decine di migliaia di euro. Questa sfoggiata a Parigi da J-Lo è posseduta anche da Chiara Ferragni e online alcuni rivenditori la vendono tra i 25.000 e i 33.000 euro.

J–Lo e Ben Affleck alla premiere di The Tender Bar

Per finire, niente tacchi: nonostante sia abituata anche a tacchi vertiginosi, per questa volta ha cantante ha preferito la comodità e ha scelto un paio di semplicissime infradito bianche di TKEES. Costano 54,95 euro. Chissà se al loro rientro proseguiranno i festeggiamenti: pare che abbiano in programma un party in grande stile nella tenuta di Affleck in Georgia.