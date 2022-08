Jennifer Lopez, la seconda luna di miele con Ben Affleck: sul lago di Como è una sposina in bianco Jennifer Lopez e Ben Affleck sono partiti per la loro seconda luna di miele. Dopo Parigi, questa volta hanno scelto il lago di Como, dove sono stati immortalati innamoratissimi e affiatati. La popstar non ha rinunciato allo stile da sposina, apparendo meravigliosa in total white.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez e Ben Affleck non potrebbero essere più innamorati: dopo essere diventati marito e moglie durante una cerimonia "a sorpresa" organizzata a luglio a Las Vegas, lo scorso weekend hanno festeggiato in gran stile con i parenti e gli amici più cari. Il ricevimento si è tenuto in Georgia nella tenuta dell'attore ed è stato all'insegna dello stile glamour: smoking griffato su misura per lei, tre splendidi abiti bianchi personalizzati per lei, entrambi hanno puntato sull'eleganza di Ralph Lauren per il loro "secondo" giorno speciale. Il dettaglio che in pochi conoscono è che si sono concessi anche una nuova luna di miele. La coppia è in Italia, per la precisione sul lago di Como, e non ha paura di lasciarsi immortalare dai numerosi paparazzi.

Il secondo viaggio di nozze sul lago di Como

Poco dopo il secondo matrimonio in Georgia i Bennifer sono partiti alla volta dell'Italia. Il nostro paese è particolarmente caro alla coppia, basti pensare al fatto che lo scorso anno avevano visitato Capri e la costiera sorrentina a bordo del loro yacht. Se lo scorso luglio erano stati nella romantica Parigi con i loro 5 figli, ora hanno preferito un viaggetto di coppia, così da godersi al massimo la "nuova vita" da coniugi. Per la seconda luna di miele J.Lo e Ben hanno puntato tutto sul lago di Como e, tra giri in motoscafo e pranzi al Grand Hotel Tremezzo (il preferito dei Ferragnez), sono stati paparazzati innomoratissimi e affiatati. Al momento non si sa ancora dove stanno soggiornando ma con ogni probabilità si tratterà di una location sofisticata e di lusso.

Jennifer Lopez, la luna di miele in bianco

Jennifer e Ben non hanno ancora condiviso delle foto ufficiali del loro viaggio di nozze ma i fotografi sul lago di Como non se li sono lasciati sfuggire. Ad attirare le attenzioni dei fan è stata soprattutto la popstar, apparsa meravigliosa in versione sposina. Niente tacchi, jumpsuit seconda pelle o minigonne, per la seconda e romantica luna di miele ha scelto un abito bianco ampio dallo stile hippie. Maniche lunghe e a sbuffo, collo alto, elastico intorno al punto vita e gonna lunga e leggermente trasparente: J.Lo è riuscita ancora una volta a distinguersi per eleganza e sensualità. Affleck ha preferito puntare su uno stile casual chic con una camicia blu portata sbottonata sul collo e un paio di pantaloni di lino color kaki. Quand'è che calcheranno il loro primo red carpet da marito e moglie?