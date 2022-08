Luna di miele di Jennifer Lopez e Ben Affleck: la coppia si dà allo shopping di lusso a Milano Jennifer Lopez e Ben Affleck sono in Italia per la luna di miele, nelle ultime ore sono arrivati a Milano e si sono dati allo shopping di lusso: ecco le foto della coppia nelle boutique griffate di via Montenapoleone.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono la coppia del momento: dopo aver pronunciato il fatidico sì "a sorpresa" a Las Vegas lo scorso luglio, si sono sposati per la seconda volta in Georgia, dando vita a un maxi ricevimento con tutti i parenti e gli amici più cari. Ora sono partiti per la seconda luna di miele: se a luglio avevano puntato sulla romantica Parigi, ora hanno preferito l'Italia. Dopo essere stati paparazzati sulle rive del lago di Como, i due si sono trasferiti a Milano, dove si sono dati allo shopping di lusso in via Montenapoleone. Il dettaglio che non è passato inosservato? La popstar non ha rinunciato ai look total white in pieno stile sposina.

I Bennifer a Milano dopo il secondo matrimonio

Li avevamo lasciati innamoratissimi sul lago di Como alle prese con aperitivi e giri in battello, oggi ritroviamo i Bennifer a Milano, la capitale della moda. Sarà perché hanno intenzione di partecipare a qualche evento glamour fianco a fianco (magari in coordinato per celebrare la loro "nuova vita" da coniugi) o perché semplicemente amano abiti e accessori griffati, ma la cosa certa è che si sono dati allo shopping sfrenato passeggiando sulla lussuosa via Montenapoleone. La coppia è stata paparazzata nella boutique di Brunello Cucinelli e, a giudicare dalla maxi busta, solo Ben ha fatto acquisti.

Jennifer Lopez e Ben Affleck nella boutique di Brunello Cucinelli

Jennifer Lopez in bianco in luna di miele

La luna di miele di Jennifer Lopez non poteva che essere all'insegna del glamour, anche se ad attirare le attenzione dei fan è stata la "scelta cromatica" fatta della popstar: da quando è in Italia sta puntando solo sul total white in pieno stile sposina, proprio come ha fatto nel giorno del matrimonio con i suoi tre candidi abiti personalizzati. Così come a Como, anche a Milano è apparsa super fashion in bianco. Questa volta, però, niente maxi abiti, ha preferito il trend mannish con un paio di pantaloni palazzo a vita alta e un crop top con lo scollo all'americana. Sandali con la zeppa, borsa maxi e cappello coordinato a falda larga: J.Lo detta legge in fatto di stile anche in viaggio di nozze.