Loris Karius in luna di miele cambia look: capelli con le treccine e pantaloncini griffati Loris Karius si sta godendo la luna di miele a Ibiza con Diletta Leotta e la piccola Aria e ha approfittato dell'atmosfera vacanziera per cambiare look: ecco come si è mostrato sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta e Loris Karius si sono sposati poco più di una settimana fa e ora si stanno godendo la luna di miele con la piccola Aria. Hanno però deciso di evitare di fare un viaggio oltreoceano, hanno preferito la più vicina Ibiza, così da non stressare troppo la bimba con un volo eccessivamente lungo. Dopo essere diventati protagonisti di una spettacolare cerimonia in un resort di lusso sull'isola di Vulcano, i due hanno messo da parte i sofisticati abiti bianchi sfoggiati durante i festeggiamenti stanno lasciando spazio a dei più pratici costumi. Questa volta, però, ad attirare le attenzioni dei fan non è stato uno degli outfit balneari della conduttrice, quanto piuttosto il nuovo hair look del calciatore: ecco come si è mostrato sui social.

Il nuovo hair look di Loris Karius

Loris Karius non è un "social addicted" e, fatta eccezione per alcuni scatti che lo ritraggono con la moglie e la figlia, difficilmente si lascia andare a documentazioni dettagliate della sua quotidianità. Certo, ha postato qualcosa in più dopo il matrimonio, ma è chiaro che si trattava di un'eccezione, vista la giornata davvero speciale.

Loris Karius in luna di miele con Diletta Leotta e Aria

Ora ha voluto rivelare ai fan il nuovo look scelto per la luna di miele a Ibiza. Da sempre il calciatore porta i capelli biondi lunghi e fluenti (anche se il più delle volte raccolti in una coda di cavallo bassa) ma sull'isola delle Baleari ha pensato bene di farsi fare le treccine, per la precisione le cornrows "attaccate" alla testa. Non si tratta forse della soluzione perfetta per combattere il caldo con stile?

Loris Karius con le treccine

Loris Karius al mare coi pantaloncini griffati

Naturalmente il calciatore è comparso anche nell'album dedicato alla luna di miele postato da Diletta Leotta e ad aver attirato le attenzioni dei fan è stato il suo look balneare. Il calciatore (ancora con i capelli "al naturale") per andare al mare ha indossato una camicia bianca portata con le maniche scorciate e l'ha abbinata a un pantaloncino di spugna, uno dei must di stagione.

Pantaloncini Loewe

Si tratta di un capo griffato a stampa check sui toni del celeste e del blu e la cosa chi in pochi immaginano è che nasconde un omaggio a Ibiza, il motivo? Il modello è firmato Loewe e si chiama Paula's Ibiza Shorts. Il suo prezzo è tutt'altro che popolare, sugli e-commerce di moda di lusso viene infatti venduto a 580 euro.