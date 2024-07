Diletta Leotta in vacanza con Loris Karius e Aria: al mare indossa il costume intero da 500 euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L’estate 2024 di Diletta Leotta sembra essere un vero e proprio sogno: è cominciata con lo spettacolare matrimonio a Vulcano con Loris Karius e ora la sta vedendo godersi innumerevoli traguardi professionali, dal ritorno su Dazn per seguire il campionato di Serie A alla nuova esperienza al timone de La Talpa. Cosa fa in attesa del debutto su Canale 5? Naturalmente si dà al totale relax in famiglia, approfittando del sole e del caldo per trascorrere le giornate in spiaggia. Anche in questo caso, però, non riesce a rinunciare alle tanto amate griffe: ecco cosa ha indossato per una mattinata al mare con il neo-marito e la piccola Aria.

Il dolce ritratto di famiglia di Diletta Leotta e Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius sembrano essere letteralmente inseparabili da quando si sono sposati: se nel corso dell’anno sono stati spesso “a distanza” per motivi lavorativi, ora appaiono sui social sempre insieme con la piccola Aria. Hanno trascorso la luna di miele a Ibiza con la bimba, poi sono volati a Forte dei Marmi e ora continuano a godersi il mare italiano, il tutto senza rinunciare a qualche scatto social. Al motto di “Family” la conduttrice si è lasciata immortalare mentre bacia dolcemente il neo marito (che intanto tiene tra le braccia la figlia), dando così vita a un ritratto davvero adorabile.

Diletta Leotta in vacanza con Loris Karius e Aria

Il look da spiaggia di Diletta Leotta

Nel giorno più importante della sua vita aveva incantato tutti con 4 diversi abiti bianchi, da quello col velo personalizzato al mini dress per i festeggiamenti notturni, mentre di recente Diletta è apparsa in pubblico in una versione più casual (anche se con un accessorio in pieno stile sposina). Ora si gode le meritate vacanze in costume ma non per questo rinuncia alle griffe.

Costume Versace

Nell’adorabile foto di famiglia ha indossato un costume intero e sgambato, un modello firmato Versace a fondo rosa ma decorato all-over con stampe marine, dai coralli alle stelle marine, il tutto mixato all’iconica Medusa. Qual è il prezzo del capo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 495 euro. Beach waves naturali, niente trucco e fede nuziale in primo piano: Diletta Leotta non potrebbe essere più bella e raggiante.