Diletta Leotta si gode il sole con Aria: micro bikini con le margherite per la prima estate da mamma Diletta Leotta ha approfittato del weekend "bollente" per prendersi cura della sua abbronzatura e per sfoggiare il primo bikini dell'anno: ecco cosa ha indossato nelle dolci foto con la piccola Aria.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: da meno di un anno è diventata mamma per la prima volta, ha messo al mondo la piccola e adorabile Aria, e ora è pronta per sposare il compagno Loris Karius. La proposta di nozze era arrivata l'estate scorsa prima ancora che nascesse la bimba ma solo qualche mese fa la conduttrice ha deciso di rivelarlo ai followers condividendo delle foto di coppia col maxi anello di diamanti in primo piano. Sebbene al momento sia alle prese con i preparativi della cerimonia (che molto probabilmente si terrà sull'isola di Vulcano), ha trovato lo stesso il tempo per godersi il sole primaverile con la figlia: ecco cosa ha indossato.

Le dolci foto di Diletta Leotta e Aria

L'ultimo weekend è stato davvero bollente in tutta Italia e Diletta Leotta ne ha approfittato per indossare il suo primo bikini di stagione. Si è immortalata sullo sfondo della terrazza della sua casa milanese con in braccio la piccola Aria: tra coccole, abbracci e giochi mamma-figlia, le due sono apparse letteralmente adorabili, a prova del fatto che già condividono un rapporto speciale e affiatato.

Diletta Leotta e Aria

Se da un lato la bimba ha indossato una tutina lilla con le maniche corte, così da tenere la pelle al riparo dal sole, la conduttrice ha preferito cominciare a prendersi cura della sua abbronzatura con un micro due pezzi destinato a diventare il must dell'estate.

La piccola Aria con la tutina lilla

Il bikini floreale di Diletta Leotta

L'avevamo lasciata con un costume intero rosa Barbie per una giornata in piscina, ora Diletta Leotta ha davvero dato il via alla stagione della tintarella con un micro due pezzi. Per prendere il sole in terrazza in compagnia della piccola Aria ha infatti indossato un bikini floreale, per la precisione un modello a fondo nero ma decorato all-over con delle margherite bianche: ha il reggiseno a triangolo che si allaccia dietro al collo e un tanga coordinato e sgambato con i laccetti sui fianchi che esaltano la silhouette a clessidra. Niente make-up o pieghe sofisticate, la conduttrice ha deciso di lasciare sia il viso che i capelli al naturale, non avendo paura di mostrarsi sui social in versione acqua e sapone. Insomma, Diletta è prontissima per la sua prima estate da mamma: continuerà a essere così trendy anche nei prossimi mesi?