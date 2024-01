L’anello di fidanzamento di Diletta Leotta: quanto vale il maxi diamante regalato da Loris Karius Diletta Leotta ha annunciato a sorpresa che presto sposerà Loris Karius. La proposta di matrimonio risale alla scorsa estate ma solo ora ha condiviso la notizia sui social, facendo un primo piano sul maxi anello di diamanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta e Loris Karius stanno per coronare il loro sogno d'amore: a poco più di 6 mesi dalla nascita della prima figlia Aria, hanno annunciato che sono pronti per compiere il grande passo, quello del matrimonio. A rivelarlo è stata la conduttrice di Dazn, che a sorpresa sui social ha mostrato il maxi anello regalatole dal compagno la scorsa estate. I due hanno preferito tenere la notizia nascosta fino ad ora per dedicarsi totalmente alla piccola ma, spulciando le foto degli ultimi mesi di Diletta, si può notare il prezioso al suo anulare sinistro fin dalla scorsa estate: ecco tutti i dettagli del gioiello con cui il calciatore del Newcastle le ha promesso amore eterno.

Quando e dove è stata fatta la proposta di matrimonio

"Vi devo dire una cosa.. I said yes! Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando", sono state queste le parole con cui Diletta Leotta ha annunciato che presto sposerà il compagno Loris Karius.

Loris Karius dopo la proposta di matrimonio a Diletta Leotta

Le foto risalgono a quest'estate, per la precisione a quando i due si sono concessi una vacanza a Saint Tropez, è stato lì che c'è stata la proposta di nozze con tanto di candele e petali di rose rosse messi sul letto a forma di cuore. All'epoca la conduttrice non si era lasciata cogliere impreparata, apparendo meravigliosa in un candido minidress piumato che le fasciava il pancione.

Loris Karius e Diletta Leotta promessi sposi

Quanto vale l'anello di fidanzamento di Diletta Leotta

Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan nell'annuncio del matrimonio è sicuramente l'anello di fidanzamento scelto da Loris Karius per giurare amore eterno a Diletta. Si tratta di un modello classico con la fedina in platino tempestata di diamanti e un maxi diamante centrale incastonato dalla forma ovale.

Halo Tiffany Soleste Taglio Ovale di Tiffany&Co.

A primo impatto sembrerebbe essere il modello Halo Tiffany Soleste Taglio Ovale di Tiffany&Co. (prezzo 51.000 euro), anche se al momento la conduttrice non ha rivelato nulla sulla gioielleria che lo ha realizzato. Non si esclude, dunque, che potrebbe trattarsi di un prezioso personalizzato fatto su misura per lei. La cosa certa è che è un vero e proprio trionfo di scintillii, tanto da aggiungere un tocco decisamente sparkling a ogni tipo di outfit.