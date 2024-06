video suggerito

Diletta Leotta svela il dettaglio personalizzato nascosto nelle scarpe del matrimonio A una settimana dal matrimonio con Loris Karius, Diletta Leotta ha rivelato un dettaglio inedito del suo look da sposa: ecco come sono state personalizzate le scarpe che ha indossato per le nozze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

83 CONDIVISIONI condividi chiudi

È passata esattamente una settimana dal matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius ma ancora oggi se ne continua a parlare. Organizzato in un meraviglioso resort di Vulcano, il cui allestimento è stato modificato ad hoc per ogni diversa fase dei festeggiamenti, il ricevimento durato più giorni si è trasformato in un vero e proprio evento mediatico. La sposa ha sfoggiato quattro splendidi abiti bianchi su misura di Atelier Emé, completando il tutto con una preziosa fede coordinata a quella del neo-marito. Il dettaglio che solo in pochi conoscevano e che Diletta in persona ha rivelato nelle ultime ore? Anche le scarpe erano personalizzate con un omaggio speciale.

Chi ha firmato le scarpe da matrimonio di Diletta Leotta

Degli abiti da sposa di Diletta Leotta ormai si conosce praticamente tutto, dal primo principesco con il lungo velo decorato con la dedica d'amore al minidress con le frange scelto per i festeggiamenti post-cerimonia: sono dei capi custom firmati Atelier Emé e sono stati realizzati su misura per la conduttrice nei mesi che hanno preceduto il grande evento.

Diletta Leotta con scarpe Le Silla

Cosa dire, invece, delle scarpe? Anche qui la sposa si è affidata a un unico brand, ovvero Le Silla, sfoggiando diversi modelli total white. Sandali incrociati per il primo look del white party, un modello a spirale con le rose abbinato al mini dress drappeggiato, mules in pvc trasparente per la festa post matrimonio e pumps con maxi zeppa e tacco per il matrimonio vero e proprio: la conduttrice di Dazn ha scelto delle calzature diverse per ogni cambio look, mantenendo invariato solo il colore bianco.

Leggi anche Come si è vestita la madre di Diletta Leotta per il matrimonio della figlia

Diletta Leotta con sandali Le Silla

Il dettaglio personalizzato sotto la suola

Solo nelle ultime ore, però, Diletta ha rivelato un dettaglio inedito: sui social ha postato un primissimo piano sulla suola delle scarpe con la maxi zeppa, mostrando non solo il brand inciso ma anche una decorazione scintillante personalizzata. Cosa è stato scritto sotto i tacchi? Con una serie di micro cristalli argentati sono state riprodotte le lettere D ed L (le iniziali degli sposi), unite da un cuore e seguite dalla data del matrimonio, il 23/06/2024. Insomma, Diletta non ha lasciato davvero nulla al caso per il suo grande giorno, anzi, è riuscita a trasformare ogni accessorio bridal in una dedica d'amore per il suo Loris Karius.

La suola personalizzata