video suggerito

Dove si sposano Diletta Leotta e Loris Karius: la location a Vulcano da oltre 2mila euro a notte Dove si sposeranno Diletta Leotta e Loris Karius? Pronunceranno il fatidico sì a Lipari e poi daranno il via ai festeggiamenti in un resort di lusso a Vulcano: ecco tutto quello che c’è da sapere su Therasia Resort Sea & Spa, la location con vista sul mare delle Eolie scelta dagli sposi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mancano poche ore al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius e tutto sembra essere pronto per rendere la loro giornata speciale. I due si sono fidanzati ufficialmente lo scorso anno ma, complice il fatto che non volevano distogliere l'attenzione dalla piccola Aria in arrivo, hanno preferito comunicare la lieta notizia solo dopo molti mesi (con tanto di primo piano sull'anello di diamanti). Ora si apprestano a diventare marito e moglie e non potrebbero essere più felici. Le nozze verranno celebrate sabato 22 giugno nelle isole Eolie, in Sicilia, la terra natale della conduttrice (originaria di Catania). Il rito religioso andrà in scena la mattina a Lipari, mentre i festeggiamenti serali si terranno sull'isola di Vulcano, per la precisione in un resort extra lusso con vista mare.

Dove si trova la location del matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius

La location scelta per la cerimonia nuziale da Diletta Leotta e Loris Karius il Therasia Resort Sea & Spa, a Vulcano, un albergo di lusso che si affaccia sui Faraglioni che gode di una meravigliosa vista dell'arcipelago.

Il Therasia Resort Sea & Spa

Si tratta di una struttura moderna in pietra bianca, per la cui costruzione sono stati usati anche diversi materiali locali, dalla pietra lavica dell'Etna alla terracotta siciliana, fino ad arrivare al legno di cedro e all'ulivo. Dispone di una discesa a mare privata, di un esclusivo centro benessere e di 4 diversi ristoranti, due dei quali premiati con 1 stella Michelin che offrono menù di degustazioni e menù ispirati alla tradizione siciliana.

Una delle piscine del resort a Vulcano

Quanto costa il resort: i prezzi dell'hotel scelto da Diletta Leotta

Il Therasia Resort Sea & Spa non è solo hotel, offre anche la possibilità di organizzare eventi speciali e matrimoni. Complice la bellezza del luogo, i panorami da sogno e gli allestimenti sofisticati personalizzati a seconda delle richieste dei clienti, la struttura è il rifugio esclusivo perfetto per celebrare emozioni e unione.

Una delle camere del Therasia Resort Sea & Spa

In questo caso i prezzi vanno concordati contattando direttamente il call center dell'albergo, mentre per quanto riguarda le camere si parte da poco più di 600 euro a notte per una stanza con terrazzo vista giardino e si superano i 2.600 euro per una suite con maxi terrazza vista mare. Nella notte del 21 e del 22 giugno, ovvero il giorno che precede il matrimonio e quello delle nozze stesse, la struttura ha chiuso ogni tipo di prenotazione, dunque probabilmente è stata completamente riservata per gli invitati di Diletta Leotta e Loris Karius.

L'esclusiva suite Panarea