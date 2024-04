Diletta Leotta, i dettagli sul resort dove potrebbe celebrare le nozze

video suggerito

A cura di Annachiara Gaggino

Diletta Leotta e Loris Karius, a destra il resort scelto per il matrimonio

Nuovi dettagli sul matrimonio tra Diletta Leotta e il portiere del calciatore tedesco Loris Karius. La presentatrice di DAZN aveva svelato a inizio mese in diretta a È sempre mezzogiorno, il programma di cucina condotto da Antonella Clerici, che le nozze avrebbero avuto luogo a giugno. Ulteriori informazioni sono state rivelate da da Sky Tg24, secondo cui la data precisa sarebbe il 22 giugno, mentre per quanto riguarda la location sembra che la trentaduenne avrebbe scelto di omaggiare le sue origini siciliane, celebrando l'evento all'Isola di Vulcano, parte dell'arcipelago delle Eolie. Diletta Leotta si è recata di recente nella sua regione natia, dove ha trascorso le vacanze pasquali, e per l'occasione aveva anche fatto una visita alle isole nella costa nord della Sicilia, forse proprio per ragioni organizzative. Il matrimonio tra i due è stato annunciato a inizio anno, ma la proposta sarebbe arrivata l'estate scorsa; la coppia ha accolto la loro prima figlia Aria nell'agosto dello scorso anno.

Un'immagine dell'Isola di Vulcano

Dove si sposerà Diletta Leotta

La location scelta sembra essere il Therasia Resort Sea & Spa, un albergo di lusso affacciato sui Faraglioni e da cui si può ammirare la vista dell'arcipelago. Secondo la mitologia greca su quest'isola si trovavano le fucine di Efesto, il dio del fuoco, dove la divinità lavorava assieme ai ciclopi.

Un angolo del resort Therasia

I romani lo ribattezzarono Vulcano ed è da questo che prende il suo nome, oltre che dalla presenza di antichi vulcani che le hanno dato origine. Il resort a cinque stelle si inserisce in questa suggestiva cornice.

Un angolo del resort Therasia

Cosa offre il Theresia Resort dove potrebbe sposarsi Diletta Leotta

La struttura alberghiera di lusso offre la possibilità di organizzare matrimoni. A picco sul mare la location è perfetta per una giornata speciale come quella che si appresta a vivere la conduttrice di DAZN. Il resort offre, inoltre, due piscine naturali di acqua di mare.