Diletta Leotta anticipa l’estate 2024 con un costume intero rosa Barbie

A cura di Arianna Colzi

Diletta Leotta

Diletta Leotta è volata in Sicilia per le vacanze di Pasqua insieme alla figlia Aria. Dopo l'ultimo impegno di lavoro a Roma, in occasione di Lazio-Juventus, la conduttrice di Dazn si è concessa un po' di relax nella sua regione d'origine dove, complice il clima temperato, ha fatto il primo bagno della stagione, insieme alla piccola avuta dal futuro marito Loris Karius. Nelle foto pubblicate su Instagram, una Diletta Leotta in forma smagliante indossa un costume intero perfetto per la Primavera/Estate 2024.

Diletta Leotta con la figlia Aria

Diletta Leotta, il costume total pink

In Sicilia è già tempo di fare un tuffo. Diletta Leotta, dopo il pranzo in famiglia per la domenica di Pasqua, il lunedì di Pasquetta ha fatto il primo bagno della stagione: nelle foto postate su Instagram con lei c'è la figlia Aria, nata lo scorso 16 agosto dall'unione con Loris Karius. Per questo anticipo d'estate 2024, la conduttrice mostra il suo fisico tonico esaltato da un costume intero total pink, in pieno stile Barbiecore.

Diletta Leotta con il costume rosa Barbie

Anche per la Primavera/Estate 2024 quindi il rosa sembrerebbe essere uno dei colori predominanti, sulla scia del grande successo del film di Greta Gerwig sulla bambola della Mattel: il pink Barbie, dunque, è destinato a prendersi anche i completi estivi 2024, così come i costumi e una buona parte dell'abbigliamento che indosseremo nei prossimi mesi. Diletta Leotta ha sfoggiato una swimsuit dai toni quasi fucsia con la scritta Blumarine tempestata di cristalli che taglia in diagonale la forma del costume, con scollo a barca e la schiena scoperta. Una scelta audace e poco convenzionale che si sposa benissimo con la palette di Diletta Leotta e con i suoi capelli biondo cenere.

Il costume rosa di Diletta Leotta

Il rosa, poi, è uno dei colori che Diletta Leotta ama di più, come abbiamo visto anche il giorno di Pasqua, quando ha fatto indossare alla figlia Aria un adorabile completino color panna e rosa.

Diletta Leotta e la figlia Aria per Pasqua