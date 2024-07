video suggerito

Diletta Leotta in vacanza con Aria: il completo all’uncinetto è il copricostume perfetto per l’estate Diletta Leotta si sta godendo una vacanza tutta al femminile in Sicilia con la piccola Aria e con la mamma Ofelia. Quale migliore occasione di questa per seguire il trend della moda crochet? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Per Diletta Leotta gli ultimi mesi sono stati ricchi di soddisfazioni e di traguardi importanti e ora non può fare a meno di godersi le meritate vacanze. A giugno ha sposato Loris Karius, diventando protagonista di una spettacolare cerimonia sull'isola di Vulcano, poi ha partecipato alla presentazione della nuova stagione Dazn (con tanto di accessori da "sposina) e qualche giorno fa ha annunciato che sarà al timone de La Talpa, il reality che tornerà su Canale 5 il prossimo autunno. Come sta festeggiando l'inedito ingaggio? Con un viaggio "tutto al femminile" nella sua terra natale, la Sicilia, dove sta trascorrendo le giornate in compagnia della piccola Aria e della mamma Ofelia.

Diletta Leotta in Sicilia con Aria e mamma Ofelia

L'estate 2024 di Diletta Leotta sembra essere un vero e proprio sogno e non solo perché ha sposato l'uomo della sua vita: è ormai da diverse settimane che, fatta eccezione per alcuni sporadici impegni lavorativi, si sta dando al totale relax in vacanza. È stata a Ibiza per il viaggio di nozze, ha trascorso qualche giornata a Forte dei Marmi con la famiglia e ora è volata in Sicilia con la mamma e con la figlia. Tra pomeriggi in piscina, gite in barca e allenamenti all'aria aperta, la conduttrice sta ricaricando le batterie nell'attesa di tornare in tv il prossimo autunno. Se fino ad ora si era lasciata immortalare quasi sempre in costume (ovviamente griffato), nelle ultime ore ha proposto un look balneare che sicuramente riuscirà a fare tendenza.

Diletta Leotta in Sicilia con Aria

Il completo crochet di Diletta Leotta

Dimenticate i caftani, i parei o gli abiti a rete traforati, il copricostume da avere nell'estate 2024 è quello che sembra essere fatto all'uncinetto. Dopo Aurora Ramazzotti, ora anche Diletta Leotta ha indossato il capo must di stagione ma rivisitandolo in una versione sbarazzina e multicolor.

Diletta Leotta in Andi Bagus

Ha puntato tutto su un coordinato firmato Andi Bagus con crop top allacciato dietro al collo e micro shorts a vita bassa con l'abbottonatura stringata sul davanti, entrambi sono a effetto crochet e decorati all-over con delle righe sui toni del bianco, rosa e giallo. Quanto costano? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 36,95 euro al pezzo. In quante prenderanno ispirazione dal suo look variopinto per le prossime vacanze?