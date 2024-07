video suggerito

Aurora Ramazzotti e il ritorno della moda crochet: il copricostume dell’estate 2024 è quello traforato Aurora Ramazzotti è in vacanza con Goffredo e Cesare e sui social sta documentando ogni dettaglio dell’esperienza. Quale migliore occasione di questa per seguire il trend dei capi crochet? Ecco l’abito traforato che ha usato come copricostume. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

L’estate 2024 è entrata nel vivo e sono moltissime le star che hanno temporaneamente abbandonato la città per dare il via a delle vacanze da sogno, provocando così l'invidia dei fan che sono ancora alle prese con gli impegni lavorativi. Aurora Ramazzotti è una di queste: reduce dal trasloco nella nuova casa milanese di famiglia (cosa che fine a qualche giorno fa aveva preferito tenere top secret), ora per lei è arrivato il momento di rilassarsi. È volata in Sicilia col compagno Goffredo Cerza e con il piccolo Cesare e ne ha approfittato per dettare legge in fatto di “summer style”: ecco cosa ha indossato per la passeggiata post-mare,

Le vacanze in famiglia di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è in Sicilia, sta trascorrendo le sue giornate in famiglie nel resort Mangia's Brucoli in provincia di Siracusa e sui social non può fare a meno di documentare l'esperienza all'insegna del totale relax. Avendo un bambino piccolo, si sveglia sempre di primo mattino e successivamente va al mare (ma evitando le ore di punta), ritrovandosi così ad avere interi pomeriggi liberi. Piuttosto che poltrire, però, si dedica alle più svariate attività, dai giochi con Cesare alle escursioni, fino ad arrivare agli shooting "fai da te". È proprio quanto successo nelle ultime ore, quando si è immortalata in versione balneare sullo sfondo di un meraviglioso panorama naturale. Il trend che non ha potuto fare a meno di seguire? Quello degli abiti crochet che sembrano essere fatti all'uncinetto.

Aurora Ramazzotti col copricostume crochet

Il look all'uncinetto di Aurora Ramazzotti

Per il pomeriggio immersa nella natura siciliana Aurora Ramazzotti ha seguito il trend dei capi crochet ma senza rinunciare al bikini. Ha indossato un mini abito bianco che sembra essere fatto all'uncinetto, un modello completamente traforato con il reggiseno a triangolo, la schiena nuda e una gonna sopra al ginocchio che va legata sul fianco, lasciando così il lato della coscia scoperto. Il dettaglio che non è passato inosservato? L'influencer lo ha usato come copricostume, rivelando un micro tanga in tinta attraverso il tessuto "bucato". Viso struccato, piedi nudi e capelli legati in un raccolto "improvvisato": Aurora ha dato l'ennesima prova della sua ironia commentando l'album social dicendo "Ecco qualche inutile foto di me e un albero per riempire il tuo feed".

