Aurora Ramazzotti in Kenya: il bikini da avere la prossima estate è incrociato sul seno

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze di Natale sono ufficialmente terminate e praticamente tutti sono alle prese con il ritorno alla normale routine quotidiana fatta di lavoro, palestra e impegni mondani. Le star non fanno eccezione e, dopo aver documentato sui social i viaggi da sogno organizzati tra Capodanno ed Epifania, ora si stanno concentrando sui rientri in città. Aurora Ramazzotti è una di queste: se la mamma Michelle Hunziker è ancora in Finlandia con le figlie Sole e Celeste Trussardi, lei sta affrontando il volo di ritorno dal Kenya. Quale migliore occasione di questa per condividere le foto da sogno dei giorni scorsi (e anticipare le tendenze dell'estate 2025)?

Per Aurora Ramazzotti il 2025 sarà ricco di emozioni: dopo aver ricevuto la proposta con tanto di anello di diamanti, nei prossimi mesi sposerà Goffredo Cerza, il compagno da cui ha avuto il primo figlio Cesare. Non sorprende, dunque, che abbia voluto dare il via al suo anno speciale "col botto", ovvero con una vacanza esotica in Kenya. Ha fatto il safari, si è goduta il mare cristallino locale e si è lasciata scattare delle dolci foto in famiglia sullo sfondo di panorami da sogno. Complice il caldo africano, ha avuto la possibilità di anticipare l'estate 2025, preannunciando quello che probabilmente diventerà il bikini più trendy della bella stagione.

Al motto di "Mom and dad in Kenya, 2025", Aurora si è fatta fotografare in versione balneare mentre si diverte sulle spiagge africane con Goffredo. Cosa ha indossato per l'occasione? Un micro bikini lilla, per la precisione un modello in tinta unita con tanga sgambatissimi con laccetti laterali e reggiseno a triangolo con l'abbottonatura incrociata sul petto.

Occhiali da sole Prada, capelli sciolti e bagnati dalla salsedine e silhouette impeccabile in primo piano: Aurora sembra essere già prontissima per la bella stagione. Scommettiamo che i costumi monocromatici e col triangolo "al rovescio" diventeranno i più richiesti della prossima estate?