video suggerito

Michelle Hunziker vola in Finlandia: dove ha organizzato la vacanza di inizio anno con le figlie Michelle Hunziker è partita per la Finlandia insieme alle figlie Sole e Celeste: la conduttrice ha deciso di iniziare il 2025 con un safari invernale davvero suggestivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

131 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michelle Hunziker in Finlandia

Per Michelle Hunziker l'anno si è chiuso tra le montagne. La conduttrice, infatti, ha trascorso il Capodanno sulle Dolomiti con le figlie Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi. Madre e figlie hanno avuto anche una piccola disavventura con la più grande delle due bambine che si è rotta un incisivo sciando. Dopo la montagna le tre sono partite per il primo viaggio dell'anno alla volta della Finlandia, dove stanno visitando una particolare regione del Paese.

Uno dei boschi innevati della Finlandia

Il safari invernale di Michelle Hunziker e le figlie

Michelle Hunziker ha scelto di cominciare il 2025 nelle magiche atmosfere invernali finlandesi. Se la figlia Aurora Ramazzotti ha festeggiato il Capodanno in Kenya con il futuro marito Goffredo Cerza e il figlio Cesare, la conduttrice ha scelto di fare un safari invernale. Hunziker e le figlie, infatti, sono atterrate all'aeroporto di Ivalo, località turistica della Lapponia, la regione pià a nord della Finlandia.

I boschi innevati di Ivalo

La piccola città, che conta poco meno di 4mila abitanti, è famosa per gli sport invernali, come lo snowboard, lo sci nordico e quello alpino. D'inverno è completamente innevata e qui si organizzano diversi safari ed escursioni per ammirare le renne e il paesaggio totalmente innevato, come ha mostrato anche Michelle Hunziker sui social.

Leggi anche Quanto costa il transfert in elicottero richiesto da Michelle Hunziker sulle Dolomiti

Michelle Hunziker

Come ha raccontato nelle sue storie Instagram, il sole in Lapponia sorge alle 10.20 e tramonta alle 14.20, motivo per cui è quasi sempre buio. Inoltre, la temperatura in inverno può arrivare a toccare anche i venti gradi sotto zero. Hunziker e le figlie alloggiano in uno chalet, abitazione caratteristica della zona e che contribuisce a rendere l'atmosfera suggestiva e magica.

Lo chalet in cui alloggiano Michelle Hunziker e le figlie