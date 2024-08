Michelle Hunziker, dopo l’escursione sulle Dolomiti sceglie il completo pigiama

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker si gode la vacanza in montagna con la famiglia. La conduttrice si trova sulle Dolomiti, in Alta Badia, con le figlie Sole e Celeste (avute dall'ex marito Tomaso Trussardi) e Aurora Ramazzotti, primogenita avuta da Eros Ramazzotti, anche lui in vacanza con l'ex moglie e la figlia. I due infatti infatti si godono qualche giorno di vacanza con il nipotino Cesare, figlio che Aurora ha avuto dal compagno Goffredo Cerza, anche lui grande appassionato di montagna come il resto della famiglia. Dopo una breve pausa al mare, Hunziker aveva già trascorso altri giorni in montagna con le figlie insieme all'amica Serena Autieri, tra escursioni e ferrate. Escursioni che la stanno tenendo impegnata anche in queste ultime ore insieme al cognato, Goffredo Cerza.

Il look casual di Michelle Hunziker

Il giorno dopo la ferrata in montagna, Michelle Hunziker posta uno scatto che la ritrae con gli occhiali a mascherina, una delle tendenze più amate dalle star della Primavera/Estate 2024. Gli occhiali da sole total black servono a nascondere la naturale stanchezza dopo una giornata in montagna, come scrive la stessa conduttrice: "The day after… non sento gli arti", commenta ironicamente in una storia condivisa su Instagram. Abbandonato il look da trekking, opta per un outfit casual sui toni del blu navy.

Michelle Hunziker con il completo pigiama

Michelle Hunziker punta su un completo pigiama per una giornata di relax in montagna. La conduttrice e il cognato Goffredo Cerza, infatti, sono stati premiati per l'escursione e la scalata compiute ieri, durante le quali hanno conquistato le quattro cime dopo otto ore di cammino. Nel day off opta per una camicia oversize a coste e un pantalone dal fondo ampio abbinato a un paio di stivaletti. Un outfit informale e sobrio, per unire comodità ed eleganza. Un'idea perfetta da replicare in città anche per le giornate di fine estate e inizio autunno.

Il completo navy di Michelle Hunziker