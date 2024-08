video suggerito

Niente mare per Michelle Hunziker e Serena Autieri: le amiche scelgono vacanze in montagna Michelle Hunziker e Serena Autieri sono legate da una forte amicizia. Condividono la passione per le avventure ad alta quota: ora sono insieme sulle Dolomiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Le celebrity sono tutte al mare. Ilary Blasi è appena rientrata da Tenerife, Aurora Ramazzotti è in Montenegro con la famiglia, Elisabetta Gregoraci ha confermato il suo amore per le vacanze estive in Sardegna mentre Chiara Ferragni è tornata a Mykonos. Michelle Hunziker ha fatto una scelta diversa e assieme all'amica Serena Autieri è partita alla volta delle Dolomiti. Per loro è un appuntamento fisso, si dedicano ogni anno almeno una volta a questa fuga in montagna in compagnia delle rispettive famiglie. Stanno cercando di trasmettere alle loro figlie la passione per le avventure ad alta quota.

La vacanza di Michelle Hunziker e Serena Autieri

Michelle Hunziker e Serena Autieri amano l'immersione nella natura selvaggia. Ecco perché quando possono, cercano di ritagliarsi del tempo da dedicare ad avventure in montagna. Le Dolomiti sono il loro posto del cuore, dove amano tornare di anno in anno. Lì hanno trascorso diverse volte il Capodanno, condividendo con fan e follower le loro imprese sulla neve. La conduttrice e l'attrice sono legate da una profonda amicizia da molto tempo, si frequentano spesso assieme alle rispettive famiglie. Serena Autieri ha anche fatto parte del cast di Mission Impossible nel 2023 in qualità di ospite.

Le due condividono, oltre all'amore per la tv, anche la passione per il trekking, le arrampicate, lo sci e tutto ciò che ha a che fare con adrenaliniche avventure ad alta quota. Queste attività hanno contribuito a legarle ancora di più. "L’ho convinta io. All’inizio Michelle era timorosa, ora si diverte" ha spiegato in un'intervista al Corriere l'attrice. Ultimamente si era parlato di una crisi tra le due, che in effetti non si vedevano insieme da tempo. Ma questa vacanza in corso smentisce ogni pettegolezzo.

Con loro ci sono sia Sole e Celeste, nate dal matrimonio (ormai finito) tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi che Giulia, figlia di Serena Autieri e Enrico Griselli. Le tre bambine con coraggio e spirito d'avventura hanno portato a termine la loro prima ferrata su parete rocciosa, rendendo orgogliose le rispettive mamme. Michelle Hunziker non ha potuto fare a meno di condividere uno scatto sui social, scrivendo. "Il suono della conquista".