Elisabetta Gregoraci in vacanza con Nathan Falco Briatore: il look di coppia vale quasi 5000 euro

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore

Messi momentaneamente da parte i rispettivi progetti di lavoro, vip e influencer si stanno godendo le vacanze. Chiara Ferragni è a Mykonos con Leone e Vittoria, Ilary Blasi è a Tenerife con la sorella, le figlie e il compagno, Aurora Ramazzotti è partita per il Montenegro. Elisabetta Gregoraci anche quest'anno ha scelto di dividersi tra le sue mete del cuore: prima Forte dei Marmi e poi la Sardegna, ma ha fatto tappa anche a Montecarlo, Capri, Lampedusa.

Elisabetta Gregoraci in vacanza col figlio

Elisabetta Gregoraci è in vacanza assieme al figlio Nathan Falco Briatore, con cui ha da sempre un legame davvero speciale. Ama mostrarsi assieme a lui, perché ne è davvero orgogliosa, sono complici in tutto e insieme si divertono tanto. Il 14enne (compiuti a marzo) è il figlio nato dal matrimonio con Flavio Briatore. La showgirl e l'imprenditore pur avendo posto fine al matrimonio da anni, sono rimasti sempre in ottimi rapporti, pur proseguendo ciascuno con la propria vita.

Elisabetta Gregoraci in Magda Butrym

Lei è attualmente legata sentimentalmente a Giulio Fratini, con cui fa coppia fissa dal 2022, anche se non si vedono insieme da un po'; di recente si era vociferato di un flirt con Alessandro Basciano. Adesso Elisabetta Gregoraci è in Sardegna, luogo che frequenta molto spesso, ma di lui nessuna traccia, almeno sui social. Qui a onor del vero si sono sempre mostrati molto poco, preferendo tenere privata la loro vita di coppia.

Abito Magda Butrym

Il look floreale di Elisabetta Gregoraci

"Sardegna dolce e leggera insieme al mio gigante": così Elisabetta Gregoraci su Instagram, dove ha condiviso con fan e follower alcune istantanee di queste vacanze estive sull'isola. Per lei è una tappa fissa, un luogo del cuore, anche se per lei ciò che più di tutto le fa respirare aria di casa è la presenza del figlio Nathan Falco Briatore. Il 14enne ha ereditato dalla mamma la passione per la moda e le griffe. Nella foto di coppia, indossa un completo di lino bianco, poi un completo di Dior composto da camicia e bermuda.

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore

Quest'ultimo, caratterizzato dall'inconfondibile motivo Dior Oblique della Maison, costa quasi 3000 euro. Mini dress con stampa floreale, invece, per Elisabetta Gregoraci. La showgirl vanta uno stile femminile, sensuale, trendy. Stavolta la scelta è caduta su un abitino a maniche lunghe con colletto alto di Magda Butrym, caratterizzato da gonna drappeggiata e maxi applicazione floreale sul davanti. Costa 2095 euro.