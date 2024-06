Elisabetta Gregoraci in vacanza a Capri, il look con l’abito-foulard vale oltre 6000 euro

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci in Prada

Questa sarà un'estate diversa dalle altre per Elisabetta Gregoraci. Gli anni precedenti in questo periodo c'è sempre stata una costante: la sua partecipazione al timone di Battiti Live. Per la prima volta, invece, la nuova edizione che sbarcherà in tv a luglio (le registrazioni sono imminenti) è stata affidata a Ilary Blasi. In vista di nuovi progetti televisivi, la showgirl si sta godendo queste settimane in vacanza, viaggiando col figlio Nathan Falco Briatore e col compagno. La nuova tappa è Capri.

Elisabetta Gregoraci a Capri

Capri sta accogliendo in questi giorni diverse celebrities, provenienti da ogni parte del mondo. Prima la città è diventata il centro del mondo della moda, con la sfilata di Jcquemus, che ha scelto come location l'esclusiva e suggestiva Casa Malaparte, fiore all'occhiello dell'isola. Per l'occasione sono arrivate dive di fama internazionale, da Deva Cassel a Dua Lipa. Era presente anche Elodie, con un candido look trasparente. Poi questo weekend ha scelto Capri anche Chiara Ferragni, partita assieme all'amico Angelo Tropea per rilassarsi e forse allontanare i cattivi pensieri di questo difficile momento. Infine ha raggiunto l'isola anche Elisabetta Gregoraci, in vacanza con il compagno Giulio Fratini, con cui fa coppia fissa da un paio d'anni.

Il look di Elisabetta Gregoraci

Dopo aver trascorso la giornata in barca, in bikini, la showgirl per la serata sull'isola ha scelto un look trendy e colorato, della sua Maison del cuore. I coordinati sono la moda del momento e la tendenza non le è affatto sfuggita, ma nel guardaroba vacanziero di Elisabetta Gregoraci non possono mancare anche i mini dress. In valigia ha messo questo modello firmato Prada, un abito corto stampato in twiil seta, che riproduce la ricercata eleganza dei foulard.

Vestito Prada

Presenta fondo bianco impreziosito da stampa floreale colorata, profondo scollo a V replicato anche sulla schiena, dettaglio nodo sulle spalline, logo d’archivio stampato a contrasto che rende questo capo ancora più ricercato. Costa sul sito ufficiale del brand 3500 euro. La showgirl lo ha abbinato a una pochette dorata di Bottega Veneta: è l'iconica mini Jodie con gli inconfondibili motivo Intrecciato e dettaglio Knot. Costa 2600 euro. Per finire, ha completato l'outfit con un paio di sandali di Ninalou da 399 euro, con tacco a rocchetto e sottili cinturini che avvolgono delicatamente il piede. Il total look griffato, dal fresco sapore decisamente estivo, vale 6499 euro.