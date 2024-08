video suggerito

Il nude look di Elisabetta Gregoraci: gioca col vedo-non vedo del completo coi lacci Elisabetta Gregoraci è in vacanza. Per una serata al Phi Beach ha puntato sul trend dell’estate: il coordinato (in una versione molto sexy). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ama viaggiare, ma d'estate non rinuncia mai alla sua amata Sardegna, l'isola che la accoglie anno dopo anno. Adesso è lì in vacanza col figlio Nathan Falco Briatore, dunque ne sta approfittando per divertirsi con lui. Tra un bagno e l'altro, ha anche preso parte a un evento al famoso Phi Beach di Porto Cervo, in Costa Smeralda. Per l'occasione ha scelto un nude look trasparente.

Elisabetta Gregoraci fan dei coordinati

Nel guardaroba delle vacanze di Elisabetta Gregoraci ci sono una miriade di micro bikini colorati e trendy. Ma per la sera, la showgirl non rinuncia agli outfit più sexy, i suoi preferiti. In questi mesi ha dimostrato una certa predilezione per i coordinati, anticipando una tendenza che è effettivamente esplosa conquistando tutti.

Elisabetta Gregoraci in Ludovic de Saint Sernin

Questi set sono l'ideale quando non si vuol perdere tempo a studiare abbinamenti, perché i due pezzi sono già abbinati tra loro. Può trattarsi di top e minigonna, camicia e pantaloni e così via, ma si va sempre a colpo sicuro con questi completi, con cui dare vita a un look perfetto col minimo sforzo. Insomma, è il must have di stagione, soprattutto se si deve vare la valigia e partire per le vacanze.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci in vacanza con Nathan Falco Briatore: il look di coppia vale quasi 5000 euro

Elisabetta Gregoraci in Ludovic de Saint Sernin

Chi ha firmato il look di Elisabetta Gregoraci

Prima il due pezzi giallo composto da camicia e minigonna, poi il coordinato in maglia firmato Elisabetta Franchi: sono solo due esempi, due dei coordinati sfoggiati questa estate da Elisabetta Gregoraci. Per la serata esclusiva al Phi Beach ha puntato nuovamente sul trend del set coordinato, ma stavolta declinato in versione audace.

Completo Ludovic de Saint Sernin

La scelta è caduta su un due pezzi beige di Ludovic de Saint Sernin. Il completo è composto da un reggiseno a balconcino che mette molto in risalto il décolleté e gonna a sirena semi trasparente, entrambi con lacci. Costano rispettivamente 233 euro e 780 euro. Con la maxi scollatura e l'effetto vedo-non vedo, si è aggiudicata il look più sexy dell'estate.

Elisabetta Gregoraci