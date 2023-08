Elisabetta Gregoraci e la crioterapia: si sottopone al trattamento a -90° Durante le vacanze in Sardegna, Elisabetta Gregoraci ha provato la crioterapia, che sfrutta i benefici del freddo sul corpo.

A cura di Giusy Dente

Proseguono in Sardegna, le lunghe vacanze estive di Elisabetta Gregoraci, che sta frequentando tutti i luoghi a lei cari e circondandosi delle persone che ama di più. Archiviati gli impegni di lavoro, con la conduzione di Battiti Live, è partita alla volta della romantica Capri assieme al compagno Giulio Fratini. Poi è stata la volta di Monte Carlo, col figlio Nathan Falco Briatore: sono stati al noto Billionaire di Flavio Briatore, in occasione della serata di apertura. Ora è tornata in Italia: le nuove foto della showgirl giungono direttamente dalla Sardegna. Oltre al sole e al mare, ne ha approfittato anche per sottoporsi a un trattamenti di bellezza che spopola tra le celebrities.

Anche Elisabetta Gregoraci sperimenta la crioterapia

La crioterapia è un trattamento che sfrutta i benefici del freddo per ridurre la cellulite, tonificare i tessuti, rigenerare le cellule e stimolare il metabolismo. Si entra in un'apposita cabina per un tempo variabile, ma estremamente ridotto: si va dai tre a massimo cinque minuti. Il corpo non potrebbe tollerare più a lungo di stare sotto zero: si parla di temperature di circa -90 gradi. La criocamera è studiata appositamente per non contenere umidità, dunque il freddo estremo risulta tollerabile. Uniche precauzione: consultare il proprio medico per essere certi che il trattamento sia idoneo alle proprie condizioni di salute ed entrare in cabina coprendo vie respiratorie, orecchie, mani e piedi.

Le celebrity amano la criocamera

Sono diverse le celebrity che si sono fatte conquistare da questo trattamento, che negli States è gettonatissimo già da molto tempo. Ne è fan, per esempio, Ilary Blasi: già nel 2018 aveva sperimentato i benefici del ghiaccio, ma quest'anno è tornata nuovamente in cabina per una coccola fredda, in un centro di Roma. Anche Belén Rodriguez si affida alla crioterapia già da diverso tempo, la usa per tenersi in forma. Approfittando delle vacanze in Sardegna, Michelle Hunziker si è recata nel centro benessere The Longevity Suite di Porto Cervo e qui si è sottoposta alla crioterapia, in coppia con Tommaso Zorzi. Incuriosita, a distanza di pochi giorni ha deciso di provare anche sua figlia Aurora Ramazzotti, assieme al compagno Goffredo Cerza, nello steso beauty center.