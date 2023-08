Elisabetta Gregoraci ricicla il look: la serata al Billionaire è in abito con maxi scollatura Assieme al figlio Nathan Falco Briatore, Elisabetta Gregoraci ha partecipato allo spettacolo di apertura del Billionaire di Monte-Carlo.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore

Dopo la fuga d'amore col fidanzato, ora per Elisabetta Gregoraci è tempo di vacanze in famiglia. La showgirl si è concessa qualche giorno a Capri col compagno, Giulio Fratini: hanno fatto uno strappo alla regola mostrandosi insieme. Entrambi sono soliti non esporsi molto sui social, preferendo mantenere la relazione più privata possibile. Poi la 43enne è volata a Monte-Carlo, città a cui è molto legata. Non poteva mancare all'apertura del Billionaire, che ha dato avvio alla stagione estiva con un party in grande stile. Ha partecipato alla serata assieme al figlio, Nathan Falco Briatore.

Elisabetta Gregoraci fa festa al Billionaire

Serata importante, per Elisabetta Gregoraci, che si è goduta il grande spettacolo organizzato per festeggiare l'apertura del Billionaire at Sporting Monte-Carlo. Il noto locale di Flavio Briatore offrirà fino al 22 agosto spettacoli, musica e intrattenimento presso la prestigiosa Salle des Étoiles, quella che ogni anno ospita importanti appuntamenti monegaschi come il Ballo della Rosa, il Monte-Carlo Sporting Summer Festival, il Gala della Croce Rossa. Alla serata era presente anche il principe Alberto, come si nota dalle foto condivise dall'imprenditore.

Elisabetta Gregoraci in Dan More

Flavio Briatore è stato sposato con Elisabetta Gregoraci dal 2008 al 2017, ma i due anche dopo la separazione sono sempre rimasti in buoni rapporti. Frequentano spesso gli eventi in coppia o col figlio. La showgirl ha attraversato il red carpet posizionato all'ingresso del locale proprio con Nathan Falco Briatore. Poi i due si sono seduti a un tavolo vicino al palco, dove si sono goduti lo spettacolo.

Elisabetta Gregoraci in Dan More

Il look di Elisabetta Gregoraci

Per l'occasione, la showgirl ha puntato sul bianco, un look che a qualcuno è risultato familiare. Si tratta infatti di un outfit riciclato. Elisabetta Gregoraci ha riproposto un abito che ha riscosso molto successo. Si tratta di quello sfoggiato per il debutto a Battiti Live, per la prima puntata di quest'anno.

in foto: abito Dan More

È una creazione firmata Dan More, indossata nella variante nera sul palco dello show e in bianco al Billionaire. È un vestito lungo con scollo incrociato sia davanti che dietro. Presenta con body integrato, ampia gonna a semicerchio con strascico, cut-out che rivela l'underboob. La showgirl lo ha abbinato a una pochette scintillante riscoperta di cristalli e sandali bianchi.