Elisabetta Gregoraci, l’intramontabile tubino nero diventa sexy con la maxi scollatura a U Look total black per Elisabetta Gregoraci a Monte Carlo: il tubino strapless è aderente e ha la maxi scollatura a U.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci in Solace London

Terminati gli impegni lavorativi, ora Elisabetta Gregoraci è pronta per godersi le vacanze. Sarà un'estate all'insegna dell'amore, della famiglia, del relax e del divertimento, per la conduttrice. Nelle scorse settimane è stata impegnata con Battiti Live, lo show che porta la musica del momento e i tormentoni più gettonati prima nelle piazze della Puglia e poi in prima serata tv. La 43enne anche quest'anno è stata al timone del programma. In vista dei prossimi progetti professionali, sta condividendo sui social con fan e follower i suoi viaggi.

L'estate di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci pur usando molto i social, per tenere aggiornati fan e follower, tende a condividere con loro molto poco della vita sentimentale. È una sfera che preferisce custodire con più cautela, difatti è raro che si mostri in compagnia del compagno. A dispetto di chi li voleva in crisi, i due invece sono innamorati e felici.

in foto: abito Solace London

La storia con Giulio Fratini prosegue a gonfie vele da circa un anno. Hanno fatto uno strappo alla regola, condividendo una foto insieme in diretta da Capri. La coppia ha trascorso qualche giornata romantica sull'isola, tra il mare turchese e i caratteristici faraglioni. Poi la showgirl si è spostata a Monte Carlo, che frequenta spesso nel corso dell'anno e dove possiede una lussuosa abitazione con palestra personale e terrazza panoramica. Ora sembra sia lì col figlio, Nathan Falco Briatore.

Sì all'intramontabile tubino anche d'estate

Per una serata speciale, Elisabetta Gregoracia ha scelto un look sexy. È una rivisitazione del classico tubino, in una versione più audace. Il mini dress aderente è caratterizzato da un corpino a bustier con scollo a U, senza bretelline. Costa 235 euro. Lo ha abbinato a un paio di sandali con tacco sottile e lacci attorno alle caviglie.

Il little black dress è di moda anche per la Primavera/Estate 2023, è un vero must have del guardaroba di tutte le stagioni. Non può mancare nella valigia delle vacanze, che si tratti di un modello lungo o corto, sparkling o drappeggiato, asimmetrico o con dettaglio cut-out. È facile impreziosire e valorizzare l'outfit coi giusti accessori. La showgirl, per esempio, ha messo in risalto il décolleté con gioielli d'oro al collo, abbinati agli immancabili bracciali ai polsi. Ed ecco il perfetto look estivo total black.