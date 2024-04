Gli abiti-frutta sono il must della primavera (come quello con le ciliegie di Elisabetta Gregoraci)

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci si è presa una temporanea pausa dagli eventi televisivi ma non per questo ha abbandonato i fan, anzi, continua ad avere con loro un rapporto diretto attraverso i social. Tra foto e Stories ogni giorno documenta la sua normale quotidianità fatta di impegni lavorativi, uscite con gli amici e dolci serate casalinghe col figlio Nathan Falco Briatore. Anche nelle ultime ore lo ha fatto e ha portato l'attenzione del pubblico sul look scelto per godersi il sole primaverile: quale migliore occasione delle temperature calde per rilanciare il trend degli abiti "alla frutta"? Ecco chi ha firmato il modello con le ciliegie indossato dalla showgirl.

Chi ha firmato il cherry dress di Elisabetta Gregoraci

Al motto di "Last Night" Elisabetta Gregoraci ha realizzato un breve reel per rivelare il suo nuovo look "alla frutta". Ha mixato originalità e sensualità con un lungo abito firmato Dolce&Gabbana, un modello della collezione Black Sicily a fondo nero ma decorato all-over con delle mini ciliegine rosse. È il classico slip dress in tessuto dall'effetto vedo non vedo, ha le spalline sottili, un drappeggio sul décolleté, una gonna con lungo strascico e una maxi scollatura sulla schiena che lascia il reggiseno in vista. Qual è il prezzo del capo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 3.750 euro. Capelli legati in un mezzo raccolto, rossetto rosso fuoco e collana Chanel: Elisabetta è una delle regine fashion della primavera 2024.

Abito Dolce&Gabbana

Le star che hanno seguito il trend degli abiti alla frutta

La mania degli abiti e degli accessori "alla frutta" aveva già spopolato negli scorsi anni e a quanto pare è ritornata anche in questo 2024. Tra colori accesi, stampe originali e stile sbarazzino il trend sembra essere destinato a dominare sia questa primavera che la prossima estate. Le star sembrano già andare matte per la moda di stagione, basti pensare al fatto che Elisabetta Gregoraci non è stata la prima a sfoggiare un vestito "fruttato". Prima di lei lo avevano già fatto diverse colleghe, da Diletta Leotta con un crop top decorato con le fragole ad Angelina Mango con una adorabile jumpsuit con i limoni. In quanti seguiranno il loro esempio e aggiungeranno un tocco multicolor alle prime giornate calde e soleggiate dell'anno?

