Il maglione con le fragole di Diletta Leotta: per la primavera tornano i capi "alla frutta" Diletta Leotta ha rilanciato uno dei trend più amati della primavera, quello dei capi "alla frutta": ecco chi ha firmato il suo nuovo maglioncino crop con le fragole.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta sta vivendo un momento magico della sua vita: oltre a essere diventata mamma della piccola Aria lo scorso agosto, ora è anche alle prese con i preparativi per il matrimonio con Loris Karius. Sebbene la proposta risalga all’estate 2023, solo qualche mese fa ha rivelato la grande notizia con tanto di primo piano sull’anello di diamanti. Nonostante i mille impegni legati alle questioni private e familiari, la conduttrice continua a lavorare in radio. Questa mattina, complici le giornate sempre più soleggiate e miti, ha pensato bene di rilanciare un trend in pieno stile primaverile, quello dei capi “alla frutta”: ecco il suo nuovo look colorato e super originale.

Il maglione con le fragole di Diletta Leotta

Dopo essere stata a Berlino con Loris Karius (e aver fatto un nuovo tatuaggio di coppia dedicato ad Aria), Diletta Leotta è tornata alla sua normale quotidianità. Questa mattina è stata negli studi di Radio 105 e ha sorpreso tutti con un look all’insegna dell’originalità.

Diletta Leotta in Benetton

Ha dato il via alla primavera rilanciando i capi “alla frutta”, gli stessi che avevano già spopolato negli scorsi anni durante la bella stagione. Per essere precisi ha indossato un maglioncino crop firmato Benetton, un modello rosa Barbie decorato all-over con delle maxi fragole rosse. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 69,95 euro.

Maglione crop Benetton

Diletta Leotta con i tanga che escono dai jeans

I dettagli iper glamour nel look primaverile di Diletta Leotta non sono finiti qui: ha abbinato il maglione con le fragole a un paio di jeans oversize a vita bassissima che hanno lasciato in vista i micro tanga neri. Per proteggersi dalle temperature ancora bassea ha poi aggiunto una maxi pelliccia rosa sempre di Benetton, mentre per quanto riguarda le scarpe ha optato per un paio di stivaletti in tinta col tacco alto di Twentyfourhaitch. Capelli legati in una coda di cavallo bassa, manicure nude e anello di fidanzamento in vista: Diletta è assolutamente pronta per il cambio di stagione.