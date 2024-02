Diletta Leotta cambia look: capelli più scuri ma con due ciocche bionde in stile anni ’90 Diletta Leotta ha trascorso il San Valentino in famiglia con Loris Karius e la piccola Aria. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha cambiato drasticamente hair look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta sta vivendo un momento magico della sua vita e non solo perché la sua carriera va a gonfie vele tra impegni con Dazn, il podcast Mamma Dilettante e innumerevoli shooting fashion. A renderla ancora più soddisfatta è la nuova quotidianità da mamma. Lo scorso agosto ha messo al mondo la piccola Aria e ora è prontissima per sposare il compagno Loris Karius, il papà della bimba (che proprio la scorsa estate le aveva chiesto la mano con tanto di anello di diamanti). I due hanno trascorso San Valentino insieme e, tra foto di famiglia e regali speciali, la conduttrice ne ha approfittato per rivelare il suo nuovo hair look: ecco come sono i capelli "da imitare" nell'inverno 2024.

Il nuovo hair look di Diletta Leotta

Fin dagli esordi Diletta Leotta è sempre stata fedele ai capelli biondi, tanto che negli anni sono diventati una sorta di suo "marchio di fabbrica". Ora, però, le cose sembrano essere un tantino cambiate: sarà perché già ha cominciato a prepararsi per il matrimonio o perché semplicemente aveva voglia di rivoluzionare la sua immagine, ma la cosa certa è che ha scurito la chioma.

Diletta Leotta con i capelli scuri

Di recente ha fatto visita al parrucchiere e ora sfoggia un adorabile biondo scuro dall'effetto super naturale. La conduttrice ha però voluto mantenere un tocco di platino: si è ispirata agli anni '90 e ha lasciato due ciocche chiare sul davanti, così da rendere luminosissimo il viso.

Diletta col bouquet di rose maxi

Diletta Leotta, le dolci foto di famiglia con Loris Karius e Aria

Il San Valentino di Diletta Leotta è stato assolutamente perfetto: si è riunita a Loris Karius e ha trascorso la giornata nella sua casa di Milano con lui e la piccola Aria. I tre si sono immortalati insieme sorridenti e affiatati, dando prova di essere una moderna famiglia "del Mulino Bianco". Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei followers?

La dedica di Loris Karius ad Aria

I regali portati dal calciatore alle sue due donne: per Diletta ha comprato a un centinaio di rose rosse avvolte in un maxi bouquet, mentre ad Aria ha donato degli splendidi girasole con tanto di bigliettino che recita "For my little sunshine, i love you, daddy" (Ovvero "Per il mio raggio di sole, ti amo, papà"). I tre insieme non sono forse dolcissimi?