Diletta Leotta in pizzo trasparente, Loris Karius primaverile: i look di coppia per la cena di gala Diletta Leotta e Loris Karius hanno partecipato a una cena di gala insieme e lo hanno fatto con dei look super glamour. Pantaloni trasparenti per lei, completo primaverile per lui: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta non potrebbe essere più bella, felice e raggiante: dopo essere diventata mamma della piccola Aria lo scorso agosto, ora si sta preparando al matrimonio con Loris Karius. La proposta di matrimonio era arrivata in estate agli sgoccioli della gravidanza ma solo qualche mese fa la conduttrice ha condiviso la notizia con i followers (con tanto di primo piano sull'anello di diamanti ricevuto). Nonostante ora sia alle prese con la scelta della location e di tutti gli altri dettagli della cerimonia, ha trovato il tempo di partecipare a un evento di gala e lo ha fatto con la famiglia al completo: ecco cosa ha indossato per un'occasione tanto importante.

Le foto di famiglia di Diletta Leotta, Loris Karius e Aria

Ieri sera Diletta Leotta e Loris Karius hanno partecipato a un gala dinner organizzato da Voyah Italia a Palazzo Serbelloni, apparendo uniti, innamorati e soprattutto glamour. Hanno posato fianco a fianco in versione fashion e naturalmente non hanno dimenticato la piccola Aria, anzi, prima di uscire si sono lasciati immortalare in uno scatto di famiglia con la piccola tra le braccia al motto di "Beautiful night together". Se il calciatore ha puntato tutto sullo stile primaverile con un completo classico e doppiopetto in azzurro effetto denim abbinato a una t-shirt bianca, la conduttrice ha preferito l'eleganza del nero ma senza rinunciare alla sensualità.

I look di Diletta Leotta e Loris Karius

Il look vedo non vedo di Diletta Leotta

Sotto consiglio dello stylist Nicolò Grossi, Diletta Leotta ha rivisitato un classico look total black in chiave iper femminile. Ha abbinato un gilet crop e aperto all'altezza degli addominali a un paio di pantaloni palazzo in pizzo trasparente, un modello a vita altissima che ha lasciato la culotte in tinta in bella vista.

Diletta Leotta in Marianna Senchina

L'outfit è firmato Marianna Senchina ed è stato completato con un paio di vertiginosi tacchi a spillo e con una borsa in tinta di Sharay. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai colori naturali e anello di diamanti all'anulare sinistro: Diletta Leotta non è mai stata tanto raggiante e sembra essere prontissima per salire sull'altare.