Diletta Leotta e Aria vestono matchy matchy: jeans e camicia bianca per i 10 mesi della bimba Look matchy matchy per Diletta Leotta e la piccola Aria, nel giorno in cui la piccola festeggia i 10 mesi di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Diletta Leotta è alle prese con gli ultimissimi preparativi per il matrimonio. Ormai il grande giorno è alle porte ed è quasi tutto pronto per la cerimonia e il party che si svolgeranno a Lipari, nelle Eolie. La giornalista e il calciatore Loris Karius diventeranno marito e moglie il 22 giugno, la data che segnerà il coronamento del loro amore, quando pronunceranno il fatidico sì. Lei ha già festeggiato l'addio al nubilato con le amiche e si sta godendo questi ultimi giorni all'insegna del relax. Oggi ha festeggiato i 10 mesi della piccola Aria.

L'arrivo di Aria è stato una ventata di amore e gioia nelle vite di Diletta Leotta e del compagno Loris Karius. Quando la bimba è nata i due erano una coppia da un paio d'anni. Diventare genitori li ha uniti ancora di più e il calciatore ha chiesto alla sua anima gemella di sposarlo prima che la piccola venisse al mondo. La notizia della fatidica proposta, però, è stata data diversi mesi dopo, del tutto a sorpresa. "Volevamo viverci le emozioni della nascita di Aria. Ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme" ha spiegato la conduttrice televisiva, volto di DANZ.

La piccola Aria sarà quindi l'ospite d'onore al matrimonio dei genitori, l'esempio tangibile del loro amore, della loro promessa di eternità. La maternità ha cambiato la vita della conduttrice, le ha anche dato l'ispirazione per il progetto di Mamma Dilettante, il podcast in cui discute appunto di genitorialità e rapporto madri-figli con volti noti del mondo dello spettacolo, dei social, della tv. Ormai è passato quasi un anno dal parto e sicuramente Diletta Leotta avrà già in mente una grande festa, per celebrare questa ricorrenza importante.

Intanto, madre e figlia si sono regalate un giro in barca nel giorno dei 10 mesi di Aria, venuta al mondo il 16 agosto 2023. Shorts di jeans per la conduttrice con bikini viola e camicia bianca; pantaloni in denim anche per la bambina, con una candida camicetta. La conduttrice è una fan dei look matchy matchy, la tendenza cha conquistato le celebrities, che amano coordinare i look a quello dei loro compagni e ancora di più dei loro figli.