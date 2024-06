L’addio al nubilato di Diletta Leotta: a Ibiza si veste da sposa col minidress bianco

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La stagione dei matrimoni è ufficialmente partita e sono moltissime le coppie "famose" che proprio nelle prossime settimane pronunceranno il fatidico sì. Tra le cerimonie di nozze più attese c'è quella che vedrà Diletta Leotta e Loris Karius come protagonisti: da meno di un anno genitori della piccola Aria, i due saliranno sull'altare il 22 giugno, lo faranno nella splendida cornice di Lipari, nelle Eolie, e saranno accompagnati da centinaia di amici, parenti e persone care. Non sorprende, dunque, che durante il weekend appena terminato la conduttrice abbia organizzato il tradizionale addio al nubilato con le amiche. Per l'occasione è volata a Ibiza e non ha resistito alla tentazione di indossare già l'abito da sposa.

I festeggiamenti con gli amici a Ibiza

Ieri sera Diletta Leotta è stata tra gli ospiti del programma di Alessandro Cattelan ed è proprio lì che ha parlato del suo matrimonio, spiegando di essere alle prese con l'organizzazione dell'addio al nubilato. La verità, però, è che in quel momento stava rientrando a Milano dopo i festeggiamenti a Ibiza (la trasmissione era infatti stata registrata in settimana).

L'addio al nubilato a Ibiza di Diletta Leotta

Bottiglie di champagne, feste in piscina, serate in discoteca e giornate in bikini all'Ushuaïa: a farle compagnia c'erano diverse delle sue amiche più care, da Francesca Muggeri a Irene Simeone, fino ad arrivare al suo stylist Nicolò Grossi. Grande assente, invece, Elodie, che attualmente è impegnata con la promozione di Black Nirvana e dei concerti negli stadi.

Diletta Leotta in Atelier Emé

L'abito per l'addio al nubilato di Diletta Leotta

Cosa ha indossato Diletta Leotta per l'addio al nubilato a Ibiza? Al di là dei micro bikini incrociati e dei tubini dark, ha "giocato d'anticipo" e ha sfoggiato già un abito da sposa total white. Si è affidata ad Atelier Emé, scegliendo il minidress Marta in pizzo sangallo con intagli geometrici ricamati in filo.

Abito Marta di Atelier Emé

Si tratta di un modello con gonna a ruota, scollo a cuore e maniche corte a palloncino che è stato arricchito con un maxi nasto-strascico coordinato sulla schiena. La conduttrice ha poi completato il tutto con un paio di mules in pvc trasparente di Gianvito Rossi, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati. Per il matrimonio vero e proprio continuerà a vestire Atelier Emé? A questo punto non resta che aspettare qualche giorno per scoprirlo.