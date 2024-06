video suggerito

Diletta Leotta si trasforma in dark lady: il look col corsetto a Da vicino nessuno è normale Diletta Leotta è stata tra gli ospiti dell’ultima puntata di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan: ecco tutti i dettagli del suo look da dark lady. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, lunedì 3 giugno, si conclude la nuova avventura di Alessandro Cattelan, che esattamente tre settimane fa ha debuttato su Rai 2 in prima serata con Da vicino nessuno è normale. Si tratta di un people show che approfondisce le manie umane in modo originale e divertente, sul cui palco il conduttore ha dato spazio sia alla gente "comune" che agli ospiti famosi. La scorsa settimana a fargli compagnia erano stati grandi nomi come Angelina Mango, Elettra Lamborghini e Cecilia Rodriguez accompagnata dal futuro marito Ignazio Moser, mentre per il gran finale ha voluto al suo fianco Arisa, Paola e Chiara e Diletta Leotta. Quest'ultima si è trasformata in una dark lady: ecco tutti i dettagli del look.

Diletta Leotta in nero a pochi giorni dal matrimonio

Diletta Leotta tra pochi giorni sposerà Loris Karius, coronando così il suo sogno d'amore dopo la nascita della piccola Aria, ma, nell'attesa di indossare l'abito bianco accanto al marito calciatore, ha deciso di lasciare da parte il total white per trasformarsi in una dark lady. È stata tra gli ospiti della terza e ultima puntata di Da vicino nessuno è normale e per l'occasione ha puntato tutto sull'eleganza senza tempo del nero. Per l'esclusiva apparizione in tv ha infatti sfoggiato una lunga gonna di raso a tubo ma con gli orli scampanati e un bustier-corsetto che ha messo in risalto il décolleté, un modello scollato e a punta sul davanti contraddistinto da dei micro gancetti lungo l'abbottonatura.

Diletta Leotta in total black al programma di Alessandro Cattelan

Il look total black di Diletta Leotta

Complice il fatto che la gonna era a vita bassa e il corsetto tagliato asimmetricamente, Diletta ha lasciato una parte dei fianchi in vista. Non ha rinunciato ai tacchi a spillo, per la precisione a un paio di sandali dark, e a un tocco scintillante con una collana con i pendenti di cristalli. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati con una insolita fila laterale molto schiacciata, mentre in fatto di make-up ha puntato su dei colori naturali. Manicure nude, sorriso stampato sulle labbra e ironia da vendere: Diletta Leotta ha dato l'ennesima prova di essere un'icona fashion, a questo punto non resta che aspettare qualche giorno per ammirarla finalmente in abito da sposa accanto a Loris Karius.