Angelina Mango con Alessandro Cattelan segue il trend “wild” con il look rinoceronte Angelina Mango è tra le protagoniste della seconda puntata di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan: ecco chi ha firmato l’originale look con i rinoceronti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, lunedì 27 maggio, va in onda la seconda puntata di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma settimanale di Rai 2 che ha segnato l'arrivo in prima serata di Alessandro Cattelan. Si tratta di un people show che approfondisce le manie umane in modo originale e divertente, il tutto senza rinunciare agli ospiti famosi. Se la settimana scorsa a raggiungere il conduttore sul palco erano stati i The Kolors, Federica Pellegrini e Tananai, ora è arrivato il turno di Angelina Mango. A pochi giorni dal lancio di della hit estiva Melodrama avvenuto in anteprima sul palco della finale di Amici, la cantante è tornata in tv e lo ha fatto con un look che non poteva passare inosservato.

Chi ha firmato il look rinoceronte di Angelina Mango

Angelina Mango è la donna del momento: dopo la vittoria di Sanremo con La Noia e la partecipazione all'Eurovision 2024, ora ha lanciato il nuovo singolo intitolato Melodrama che si preannuncia uno dei tormentoni dell'estate. Sul palco di Da vicino nessuno è normale è tornata a esibirsi sulle note della hit e, come da tradizione, non ha rinunciato allo stile glamour ma colorato e originale che da sempre la contraddistingue.

Niente più abiti etnici o body "appuntiti", questa volta la cantante ha puntato sulla comodità di un completo elastico e fasciante. Sotto consiglio dello stylist Nick Cerioni, si è affidata al brand Bea Studio, sfoggiando crop top e leggings a zampa coordinati, entrambi a fondo verde smeraldo ma decorati all-over con dei rinoceronti rosa.

Angelina Mango con le zeppe pink

Quanto costano i due capi a tema "wild" sfoggiati da Angelina Mango? Sul sito ufficiale del marchio vengono venduti rispettivamente a 120 e 80 euro. A completare il tutto non sono mancati degli ulteriori dettagli fashion, dalla maxi pelliccia a effetto yeti in total red che ha tolto durante l'esibizione alle immancabili zeppe, questa volta declinate in versione stivali di vernice rosa shoking. La cantante ha tenuto i capelli sciolti e ondulati, rendendo la piega più sbarazzina con un effetto bagnato, mentre per quanto riguarda il make-up ha scelto uno smokey eyes che ha esaltato lo sguardo e una manicure nude ma XXL. Insomma, Angelina è una vera e propria diva contemporanea e lo dimostra ogni volta che si esibisce su un palco.

