Angelina Mango cambia look: la svolta della cantante dallo stile etnico al body appuntito La vincitrice del Festival di Sanremo 2024 annuncia l'uscita del nuovo singolo e per l'occasione rivoluziona il suo modo di vestire: addio ai giocosi abiti gipsy e benvenuti body sensuali e aggressive.

A cura di Annachiara Gaggino

Angelina Mango in Annakiki

Nemmeno il tempo di tornare da Malmö che Angelina Mango si prepara a lanciare il suo nuovo singolo Melodrama, fuori il 14 maggio, che anticipa l'album Poké Melodrama in uscita il 31 dello stesso mese. La carriera della cantante sta vivendo un momento di ascesa fulminea, uscita da Amici, in poco tempo è riuscita a conquistare il Festival di Sanremo e volare in Svezia per partecipare all'Eurovision Song Contest; ora lancia il suo primo album da solista e si prepara per il tour che toccherà le principali città italiane. Nel nuovo brano l'elettronica si fonde con un ritmo reggaeton, con un sound caratteristico che denota una crescita artistica della cantante. Ma la ventitreenne non è maturata solo a livello lavorativo, anche il suo stile e il suo modo di vestire si sono adattati, rivoluzionando il suo look.

Angelina Mango in Annakiki

La nuova Angelina Mango

Angelina Mango ha abituato i suoi fan a outfit allegri come il ritmo delle sue canzoni, nel corso delle serate di Sanremo ha sfoggiato look colorati e dai motivi tribali firmato Etro, Maison che l'ha accompagnata anche per l'avventura all'Eurovision Song Contest. L'abito sfoggiato nella sua prima esibizione al festival di Malmö è stato creato su misura da Marco De Vincenzo, il Direttore Creativo del marchio, che ha nascosto un'etichetta personalizzata al suo interno.

Angelina Mango per il lancio del nuovo singolo

Se gli scatti con l'abito effetto nude per anticipare l'album già lasciavano intendere che ci sarebbe stata una svolta, le rilasciate in occasione del lancio del nuovo singolo, la cantante sembra aver abbandonato definitivamente il suo stile etnico e un po' gitano, intraprendendo una svolta punk. Con un body nero dalle applicazioni che ricordano delle spine firmato Annakiki, Aneglina Mango inizia questo nuovo percorso lavorativo. Scollatura profonda e cuissardes rossi che arrivano fino a metà coscia, abbinati a un paio di occhiali da sole dello stesso colore. Anche il trucco è realizzato con toni scuri, con uno smokey eyes sugli occhi e un rossetto scarlatto laccato. Capelli raccolti e orecchini a cerchio dorati enfatizzano ancora di più il suo nuovo stile.

