Angelina Mango all'Eurovision 2024: chi firma i suoi abiti da palcoscenico Angelina Mango è tra le grandi protagoniste dell'Eurovision 2024, al quale partecipa con La Noia: ecco chi firma i suoi look da palcoscenico.

A cura di Valeria Paglionico

L'attesa è finalmente finita: oggi è il turno dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2024, l'evento musicale che ogni anno vede sfidarsi gli artisti più talentuosi d'Europa. Come ormai risaputo, a rappresentare il nostro paese durante la seconda semifinale c'è Angelina Mango con La Noia, che dopo la vittoria sanremese dello scorso febbraio ora prova a conquistare anche questo podio. Chi veste la cantante a Malmö? Ecco tutto quello che c'è da sapere sui suoi look contemporanei e glamour sfoggiati durante la prima esibizione sul palcoscenico svedese.

Chi è lo stylist di Angelina Mango all'Eurovision 2024

Angelina Mango si sta preparando all'Eurovision 2024 da mesi e ora per lei è arrivato il momento del gran debutto. Cosa c'è da sapere sui suoi look da palcoscenico? A seguirla in questa esperienza c'è Nick Cerioni, lo stylist amatissimo dalle star, da Achille Lauro ai Maneskin, che ha curato il suo armadio fin da Sanremo. La sta seguendo anche in Svezia, documentando sui social tutte le tappe "fashion" di questa avventura, dalla prima prova "tra i rami intrecciati" al backstage col piumino oversize. Così come al Festival, anche questa volta ha voluto mettere in risalto il suo animo fresco e sbarazzino ma senza rinunciare al glamour, trasformandola così in una diva contemporanea.

Angelina Mango in Etro by Marco De Vincenzo

Il primo look di Angelina Mango all'Eurovision

I look di Angelina Mango all'Eurovision 2024 sono tutti custom made firmati Etro by Marco De Vincenzo, dunque della stessa Maison degli abiti sanremesi. Per il primo live di giovedì 9 maggio la cantante ha "riciclato" il completo della prova, quello con il corsetto ricamato in nero e rosso portato su una tutina nude a effetto tattoo decorata all-over con cristalli dark. Non sono mancate le zeppe, per la precisione un paio di stivali metallici con la zeppa a contrasto bianca. La scelta di stile le porterà fortuna? L'unica cosa certa è che Angelina sembra aver preso ispirazione dai Maneskin, che quando vinsero l'Eurovision si affidarono proprio allo stesso stylist e alla stessa griffe.

Angelina Mago in Etro by Marco De Vincenzo