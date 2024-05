video suggerito

Angelina Mango all’Eurovision 2024 sul trono di rami intrecciati: prima prova sul palco in corsetto Prima prova ufficiale sul palco dell’Eurovision Song Contest 2024 per Angelina Mango: Etro accompagna la cantante in questa avventura con un look mozzafiato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

50 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelina Mango in Etro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Angelina Mango rappresenterà l'Italia all'imminente Eurovision Song contest 2024. La cantante si è guadagnata l'accesso alla competizione vincendo la scorsa edizione del Festival di Sanremo, dove ha trionfato con La noia. Proprio questo brano porterà anche sul palco della kermesse europea e la canzone risulta già quella più ascoltata su Spotify, tra tutte quelle in gara. Seguono Francia, Spagna, Ucraina: proprio quest'ultima viene data per favorita dai bookmaker, ma secondo gli scommettitori anche la giovane artista italiana avrebbe buone possibilità di piazzarsi sul podio. Per lei è giunto il momento della prima prova ufficiale sul palco dell'Eurovision, che ha confermato le aspettative: regalerà una performance monumentale con un look pazzesco.

Come sarà l'esibizione di Angelina Mango all'Eurovision

Ben prima che le foto ufficiali delle prime esibizioni sul palco dell'Eurovision venissero condivise sugli account social della kermesse, qualcuno ha fatto circolare in rete un video con le prove della coreografia di La Noia. Il video sarebbe uscito da una mail interna alla Rai: i vertici dell'azienda stanno indagando su questa violazione. Claudio Fasulo ha rassicurato che non c'è rischio di squalifica: "Lo standing rears è la prova che viene fatta da dei ragazzi bravi e di buona volontà, alcuni ballerini, che cantano al posto degli artisti delle varie nazionalità. Non ha alcun valore artistico paragonabile a ciò che vedremo sul palco. Certo però che è una cosa che non deve accadere. Era una mail ad uso interno che aveva otto destinatari".

Angelina Mango in Etro

La coreografia della performance è curata da un cprofessionista di fama mondiale: Mecnun Giasar (noto come Majnoon) ha lavorato con Madonna, Billie Elish, Rosalia e molte altre star mondiali. La cantante avrà con sé sul palco cinque ballerine (di cui due provenienti da Amici). La scenografia rimanda a una sorta di foresta di alberi spogli (che vengono richiamati anche dai costumi di scena), con un trono di rami intrecciati al centro del palco. Dopo una pioggia di fiori rossi, l’esibizione si dovrebbe concludere con un finale "infuocato".

Angelina Mango in Etro

Il look della prima prova ufficiale

Squadra che vince non si cambia. Come per il palco dell'Ariston, anche per l'Eurovision la giovane cantante indosserà le creazioni firmate Etro, il brand che l'ha accompagnata per tutta l'avventura sanremese. Lo stylist di Angelina Mango è Nick Cerioni, che orgoglioso ha condiviso le foto delle prove sul suo account ufficiale. Il look di scena sfoggiato dalla 23enne è coordinato a quello delle ballerine e richiama il tema floreale e naturalistico della scenografia. Per queste ultime tuta nude monospalla e monogamba, con colletto leggermente rialzato e decorazioni all over a contrasto, con motivo intrecciato. La tuta è abbinata a un paio di anfibi. Angelina Mango sfoggia la stessa tuta nude, ma intera e con ampia scollatura a V, con corsetto sovrapposto, un bustier strapless nero e bordeaux.

Anfibi neri anche per lei. È un outfit custom made, disegnato da Marco De Vincenzo, creative director di Etro (oltre che fondatore e Direttore creativo del suo brand omonimo). I fan non vedono l'ora di ammirare la loro beniamina sul palco, sperando che riesca a conquistare la vittoria. Il pubblico italiano potrà seguire la kermesse in diretta: le semifinali del 7 e 9 maggio andranno on onda su Rai Due, mentre la finale di sabato 11 maggio su Rai Uno. La cantautrice di Lagonegro si esibirà il 9 e l'11 maggio: è già qualificata come parte dei Big Five, i cinque Paesi che hanno accesso diretto alla finale.